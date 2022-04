Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Têm a equipa mais forte. Adormeceram um pouco mas desde que ganharam no Allianz Stadium à Juventus conseguiram ar fresco para poderem respirar. Esse resultado deu-lhes mais convicção na luta pelo título e as últimas jornadas serão decisivas”, comentou Fabio Capello, antigo técnico campeão italiano e europeu pelo AC Milan, ao Corriere della Sera. “É muito importante para o nosso futebol um final destes, precisamos de uma dose extra de adrenalina depois da eliminação da seleção do Mundial. O AC Milan joga bem e está com muita energia mas o Inter tem algo mais para o scudetto, da profundidade à qualidade do plantel”, frisou Gianfranco Zola, ex-avançado que passou sete anos no Chelsea após Nápoles e Parma, ao Il Messaggero.

As opiniões podem chegar de diferentes pessoas e quadrantes, a ideia era a mesma: o Inter tinha uma ligeira vantagem na luta pela conquista da Serie A apesar de ter a cinco jornadas do final menos dois pontos (e um jogo, fora com o Bolonha) do que o AC Milan. Antes, havia a Taça de Itália. E só um poderia chegar ao jogo decisivo, depois de um empate sem golos nem muitas oportunidades na primeira mão em San Siro.

Olhando para o histórico de confrontos da presente temporada, os rossoneri até podiam partir com ligeiro favoritismo depois da vitória por 2-1 no último dérbi com bis de Giroud no segundo tempo, depois do empate na primeira volta a um e antes do nulo na primeira mão das meias da Taça. No entanto, e como destacava o próprio Capello, os nerazzurri encontraram uma nova alma com o triunfo pela margem mínima em Turim, ganhando nas últimas três jornadas (só com vitórias) quatro pontos a um AC Milan que tremeu na hora da verdade com nulos diante de Bolonha (casa) e Torino (fora) e deixou de depender apenas de si.

Do Campeonato para a Taça, as profecias confirmaram-se num jogo atípico que terminou com a vitória do Inter por 3-0, resultado que não reflete a boa reação do AC Milan após o primeiro golo antes de Lautaro Martínez bisar antes do intervalo. Agora, a equipa de Simone Inzaghi vai defrontar Juventus ou Fiorentina.

Depois de uma primeira mão sem golos, bastaram apenas quatro minutos para o golo inaugural, mais um grande golo de Lautaro Martínez a fuzilar Maignan na área após cruzamento de Darmián na direita. Todavia, e apesar da desvantagem, o AC Milan agarrou no jogo, teve uma primeira ameaça por Kessié, viu Handanovic tirar o empate a Rafael Leão defendendo com o pé para canto após grande jogada individual do avançado e ficou de novo perto do golo num remate de Tonali que desviou em Giroud quando se encaminhava para a baliza. O intervalo caminhava com o avanço mínimo dos nerazzurri mas o inevitável Lautaro Martínez ainda foi a tempo de marcar o 2-0 no primeiro tempo a culminar uma grande transição (40′). Na segunda parte, Benacer ainda viu um golo anulado pelo VAR (66′) e foi Gosens a fechar o 3-0 final (82′).