O Urbansphere, que a Audi revelou hoje, é o terceiro veículo eléctrico da família Sphere, uma gama de protótipos que visa antecipar o futuro da marca dos quatro anéis, de que já conhecíamos o roadster Skysphere e a berlina Grandsphere. Concebido pelos Audi Design Studios na Alemanha e na China, o Urbansphere é um monovolume (MPV) numa época em que os clientes preferem os SUV, tendência que se poderá alterar à medida que os veículos se tornem autónomos e os proprietários apenas pretendam deslocar-se confortavelmente com a família e no maior requinte, com este MPV a ser dirigido, sobretudo, à classe alta chinesa.

Requinte e espaço são os trunfos do Urbansphere 14 fotos

Com 5,5 metros de comprimento, 2 metros de largura, 1,78 metros de altura e uma generosa distância entre eixos de 3,4 metros. Sobre estas proporções quase gigantescas está um modelo que, muito provavelmente, antecipa as linhas de futuros modelos da Audi, com uma grelha que abrange toda a frente e tem a capacidade de mudar de cor. Argumentos que também se estendem à traseira, onde o painel posterior sob o óculo se adapta cromaticamente às circunstâncias. Mas tanto a frente como a traseira, aliadas a uma lateral em cunha e com uma linha de cintura elevada, formando um conjunto atraente, poderão evoluir de monovolume para um conceito de SUV ou, mais provavelmente, de crossover, opções mais populares junto dos clientes, quando o modelo avançar para a produção em série.

Através da grelha, o Urbansphere consegue "falar" com peões, ciclistas e os condutores dos outros veículos 5 fotos

Por dentro abunda o espaço, com a plataforma específica para veículos eléctricos a revelar-se o ideal para optimizar a versatilidade interior. No protótipo, o Urbansphere surge com apenas lugar para quatro, mas no maior requinte e com bancos que reclinam até praticamente se transformarem em cama, já a pensar nas deslocações a velocidade civilizada e com a responsabilidade da condução entregue ao veículo autónomo. Mas com 5,5 metros de comprimento e 3,4 m entre eixos, facilmente o Urbansphere alojará sete adultos em três filas de bancos.

O Urbansphere, tal como os outros dois Sphere, foi concebido sobre a nova plataforma do Grupo Volkswagen, a PPE, que vai ser utilizada nos próximos A6 e-tron, A6 Avant e-tron e Q6 e-tron, que vão começar a ser comercializados ainda este ano. O protótipo monta dois motores (um por eixo) que totalizam 401 cv, mas com a possibilidade de um deles ser desligado quando circule a velocidade reduzida, para conter o consumo. O Urbansphere conta ainda com quatro rodas direccionais e suspensões pneumáticas.

A bateria com uma capacidade de 120 kWh, integrada na plataforma plana, o Urbansphere é capaz de anunciar 750 km segundo o método europeu WLTP. Para agilizar as recargas, a Audi recorre a um sistema eléctrico a 800V (tal como acontece com o Porsche Taycan), o dobro do que é habitual graças à colaboração com a Rimac, o parceiro do grupo alemão. Assim torna-se menos exigente recarregar a 270 kW, o que permite obter energia para percorrer 300 km em apenas 10 minutos, ou elevar a carga da bateria de 5% a 80% em somente 25 minutos.

Mesmo que o Urbansphere não avance para a fabricação em série, ou seja proposto exclusivamente no mercado chinês, o protótipo deixa antever muitas das soluções que poderemos encontrar nas gamas A6 e Q6 eléctricas que vão começar a chegar ao mercado a partir de 2022.