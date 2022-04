Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ed Sheeran lança, esta sexta-feira, o videoclipe do remix da música “2Step”, gravado o ano passado em Kiev. As receitas deste trabalho vão reverter para o Comité de Emergências e Desastres da Ajuda Humanitária da Ucrânia.

A quinta música do quinto álbum de estúdio do cantor britânico deu lugar a uma nova versão com o rapper norte-americano LilBaby e, no excerto já disponível nas redes sociais do músico, é possível observar centenas de pessoas a dançar na capital ucraniana.

Ed filmed the 2step video last year in Kyiv. The video comes out 5am on Friday this week and proceeds from the YouTube streams will go to the DEC’s Ukraine appeal. ???????? pic.twitter.com/ZqmLhfucjp — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 18, 2022

Filmámos o vídeo do ‘2Step’ no ano passado em Kiev. Embora tenha sido a minha primeira vez na cidade, apaixonei-me rapidamente pelas pessoas e pelo lugar”, escreveu o cantor na sua conta de Instagram. “Não havia sinal do terror que atingiria a Ucrânia e o meu coração está com toda a gente no país.”

O cantor tinha já lançado outros remixes de hits seus com diversos rappers, como Stormzy, Aitch e Jaykae, que participaram na nova versão de “Take Me Back to London”.