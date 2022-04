Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um anúncio a um hambúrguer, que fazia referência ao caso de Madeleine McCann, foi banido no Reino Unido. A Autoridade dos Padrões Publicitários (ASA, na sigla inglesa) – a entidade britânica que regula a publicidade no país – considerou que o conteúdo causou “sofrimento injustificado”.

Qualquer referência a uma criança desaparecida provavelmente seria angustiante e, no contexto de um anúncio que promovia uma empresa de hambúrgueres, o sofrimento causado era injustificado”, sublinhou a ASA, citada pela BBC.

Salientou ainda que o mediatismo intrínseco ao caso Maddie faz com que as imagens sejam “instantaneamente reconhecíveis”.

A publicidade foi partilhada nas redes sociais da empresa The Otley Burger Company, com sede em Leeds (Inglaterra), de forma a assinalar o Dia da Mãe – no Reino Unido celebra-se a 27 de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nela, vê-se uma imagem da menina britânica que desapareceu no Algarve em 2007, e outra da mãe Kate McCann a segurar um copo que parece conter água. Como slogan, é possível ler: “Com hambúrgueres tão bons como este, vai deixar os seus filhos em casa. O que é que o pior que pode acontecer?“.

No fundo, há um homem vestido de preto a fugir com uma miniatura de Maddie nas mãos. “Feliz dia da Mãe, a todas as mães que andam por aí”, acrescentava a mensagem.

Segundo a BBC, a ASA recebeu três queixas relativas ao conteúdo já descrito e pediu às plataformas Instagram, Twitter e Facebook que removessem o anúncio, enquanto se encontra a decorrer a investigação.

O Twitter avançou que a publicação já foi apagada e, de acordo com a mesma emissora, a Meta (dona do Facebook e do Instagram) removeu-a do Instagram por violar as regras desta rede social. Contudo, no momento de publicação deste artigo, o post continuava disponível no Facebook — como se confirma acima.