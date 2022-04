Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O relatório sobre possíveis violações de segurança no set do filme “Rush” deve ser revelado esta semana, seis meses após a morte de Halyna Hutchins durante a rodagem que decorria no Novo México.

O Departamento de Ambiente do Novo México (NMED, na sigla em inglês) explicou que o relatório está no “caminho certo” para ser entregue no prazo estipulado, que acaba esta quinta-feira. “Não tenho detalhes sobre as descobertas do relatório para partilhar neste momento”, afirmou o porta-voz do NMED, Matthew Maez.

Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu em outubro do ano passado ao ser alvejada no peito por Alec Baldwin durante as rodagens do western “Rush”. O trágico acidente ocorreu quando o ator e produtor do filme estava a ensaiar com uma arma que julgava estar sem balas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A diretora de fotografia ucraniana chegou a ser transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Também o realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido ao ser atingido no ombro.

Na primeira grande de entrevista após o acidente, à ABC News, o ator garantiu que “nunca apontaria uma arma a alguém” e que não sabia como a bala tinha ido parar ao revólver.

“Não premi o gatilho. Alguém pôs uma bala verdadeira na arma”, insistiu.

O conceituado ator disse ter apontado a arma a Hutchins, segundo a sua instrução, e que a arma disparou sem ter premido o gatilho.

O caso desencadeou uma discussão sobre a segurança e o uso de armas nos sets de filmagem, com a multiplicação de relatos e acusações sobre o que ser terá passado. Vários membros da equipa apontaram falta de segurança no set e más condições de trabalho.