Um soldado ucraniano partilhou um vídeo na rede social Twitter a garantir que escapou à morte devido ao seu telemóvel, que terá parado uma bala.

Na publicação, é possível ver dois soldados, durante um nevão, escondidos no que parece ser uma trincheira improvisada. É então que um dos soldados retira um telemóvel do bolso e mostra uma bala alojada no dispositivo.

A única coisa que salvou a minha vida foi este telemóvel e o distintivo que nos deram”, relata o soldado, citado pela Newsweek.

Ukrainian soldier’s phone stopped what appears to be a 7.62 round. pic.twitter.com/6iEq3DOFOW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

O militar que gravou o vídeo aproximou ainda mais o aparelho da câmara para mostrar que a ponta da bala tinha mesmo perfurado o telemóvel do colega.

Não foi possível, contudo, confirmar onde e quando o vídeo foi filmado. A publicação conta com mais de 800 mil visualizações e 20 mil gostos.