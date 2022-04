Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia defendeu, esta terça-feira, que o exército russo vai ficar para sempre inscrito na história como possivelmente o “mais bárbaro e desumano do mundo”. Na habitual comunicação diária, publicada na página oficial da presidência da Ucrânia, Volodymyr Zelensky criticou a Rússia por considerar as infraestruturas civis alvos normais para atacar.

“Matar civis propositadamente, destruir bairros residenciais, infraestruturas civis, usar todo o tipo de armas para isso, inclusive as proibidas pelas convenções internacionais, é esta a assinatura das forças russas”, declarou o Chefe de Estado, acrescentando que estas ações vão marcar a Rússia como uma “fonte de mal absoluto” durante várias gerações.

Zelensky vai mais longe e afirma que, quando um tribunal especial for formado para condenar todos os responsáveis por crimes de guerra, o passaporte russo vai ter apenas um significado: a “condenação inequívoca da parte de todas as pessoas decentes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Presidente ucraniano declarou ainda que se a Ucrânia tivesse acesso às armas de que precisa a paz já teria sido restaurada, garantindo que há uma superioridade “óbvia” dos militares ucranianos ao nível de tática e sabedoria. Zelensky apelou novamente aos países parceiros para que estes enviem mais material militar para Kiev, considerando injusto que a Ucrânia seja forçada a pedir as armas de que necessita e que os seus parceiros “armazenam” há anos.

“Se eles têm as munições de que nós precisamos aqui e agora, é o seu dever moral, em primeiro lugar, ajudar a proteger a liberdade e ajudar a salvar a vida de milhares de ucranianos”, referiu. Aproveitou ainda para sublinhar que as armas que os países parceiros da Ucrânia estão a planear entregar nas próximas semanas vão salvar a vida de milhares de pessoas.

Com o 55.º dia da guerra a chegar ao fim, Zelensky reconheceu a “ousadia” com que as tropas ucranianas estão a suportar os ataques das forças russas, que acusou de bloquear os esforços para organizar corredores humanitários. Esta terça-feira, representou o terceiro dia consecutivo sem corredores humanitários abertos.

Zelensky passou o dia em reuniões com elementos do parlamento ucraniano. Falou ainda com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com quem abordou a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

Esta terça-feira, foram premiados 286 militares das Forças Armadas da Ucrânia, 229 da 36ª brigada, que juntamente com outras unidades, defenderam “heroicamente”, Mariupol, cercada pelas tropas russas desde o início de março e onde continuam a registar-se combates de rua.