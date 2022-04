Volodymyr Zelensky recordou que o número de pessoas “deportadas” da Ucrânia — Zelensky evita dizer que são refugiadas — para as regiões mais “longínquas” na Rússia corresponde ao dobro da população do Porto.

Zelensky disse também esperar que a situação em Mariupol tenha sido amplamente divulgada em Portugal, uma vez que a cidade no leste ucraniano (na região de Donetsk) é tão grande como Lisboa, também está perto do mar e agora está “toda incendiada”, porque foi transformada pelos russos num “inferno”.

Volodymyr Zelensky, que discursa na Assembleia da República a quatro dias das celebrações do Dia da Liberdade, mencionou também o 25 de Abril e referiu como também a Ucrânia está agora numa batalha contra a “ditadura”: “O vosso povo vai daqui a nada celebrar o aniversário da Revolução dos Cravos e sabe perfeitamente o que estamos a sentir”, o que é “lutar contra uma ditadura” e pela “liberdade”.

Depois de agradecer o apoio português à Ucrânia, Zelensky pediu ao Parlamento português que ajude a combater a propaganda russa junto dos países de língua oficial portuguesa em África, com os quais o nosso país mantém boas relações. “Obrigada por tudo o que desenvolvem com as vossas possibilidades para defender a independência, segurança, soberania; e como conseguem transmitir essa mensagem para todos os países, incluindo os países falantes de português em África”, disse o Presidente.