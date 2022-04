Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estádio do Jamor não tem espaço para dois grandes: Sporting ou FC Porto, um deles vai ter de ficar de fora do regresso a casa da Prova Rainha. Os dragões têm vantagem — em números e em ânimo — depois da vitória (2-1) na primeira mão e pelo campeonato que quase seguram. Os leões vêm com o orgulho ferido de uma derrota com as águias em casa que praticamente tirou a possibilidade do bicampeonato. As margens são curtas e ninguém quer ficar de fora. Quem vai marcar presença no Etádio Nacional e encontrar o Tondela no jogo decisivo? Descubra na Emissão Especial da Rádio Observador que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h, Gabriel Alves ajuda-nos a lançar a partida, fica para analisar a prestação das equipas e acaba com o seu A Força da Técnica e a Técnica da Força. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os dois lados do clássico: o sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160, e o adepto azul e branco Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva e, no Estádio do Dragão, pode contar com os olhos e a voz do Ricardo Loureiro.

