Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Boris Johnson comparou, esta quarta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, a um “crocodilo”. “Como é que se consegue negociar com um crocodilo que tem a tua perna nas suas mandíbulas”, disse o primeiro-ministro britânico, considerando que “essa é a dificuldade que os ucranianos estão a enfrentar”.

Questionado pelos jornalistas numa visita à Índia, Boris Johnson também considera “muito difícil” que os ucranianos possam “negociar com Vladimir Putin”, devido à sua “manifesta falta de boa-fé”.

Citado pelo Guardian, o primeiro-ministro do Reino Unido acredita que, para se alcançar um cessar-fogo, a Ucrânia teria de perder uma parte significativa do seu território, sendo da opinião que essa seria a única maneira que levaria Vladimir Putin a terminar com a guerra.

Boris Johnson não descarta a possibilidade de que a Rússia possa “lançar outro ataque a Kiev”, cidade que não é ocupada pelas forças russas desde o final de março.