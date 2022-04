Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou por ser um rumor, passou a ser praticamente certo, esta quinta-feira tornou-se oficial: Erik ten Hag vai mesmo ser o próximo treinador do Manchester United, assumindo o cargo já a partir do final da atual temporada e substituindo Ralf Rangnick, que será consultor dos red devils. O técnico neerlandês deixa assim o Ajax, que orientava desde 2017 e onde conquistou dois campeonatos e duas Taças, chegando também às meias-finais da Liga dos Campeões em 2018/19.

“É uma grande honra ser o novo treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com o desafio que tenho pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos e estou absolutamente determinado em desenvolver uma equipa capaz de garantir o sucesso que eles merecem. Vai ser difícil deixar o Ajax depois destes anos inacreditáveis e posso garantir aos nossos adeptos o meu compromisso total para terminar esta temporada com sucesso antes de me mudar para o Manchester United”, referiu Erik ten Hag em declarações citadas pelo comunicado divulgado no site do clube inglês.

???????????? The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Já John Murtough, atual diretor desportivo do Manchester United, explicou a decisão de contratar o treinador de 52 anos. “Nos últimos quatro anos, no Ajax, o Erik provou que é um dos mais entusiasmantes e bem sucedidos treinadores na Europa, sendo reconhecido pelo seu futebol atrativo e ofensivo e o compromisso com as camadas jovens. Nas conversas que tivemos com o Erik ficámos profundamente impressionados com a sua visão a longo prazo para levar o Manchester United de regresso ao nível onde queremos competir, assim como a sua motivação e determinação em atingir isso mesmo”, indicou.

De recordar que já era totalmente certo que o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot teria um novo treinador na próxima temporada. Quando Ralf Rangnick foi contratado, em novembro do ano passado, o Manchester United anunciou desde logo que o alemão seria interino até ao final da atual temporada, transitando depois para o papel de consultor na sequência da escolha de um novo técnico.