Um incêndio no Instituto de Investigação de Defesa russo, em Tver, provocou a morte de duas pessoas. De acordo com os órgãos de comunicação da Rússia, registam-se, até ao momento, 21 feridos — cinco foram transportados de urgência para o hospital.

Foram retiradas do interior do edifício mais de 30 pessoas e, segundo os relatos, algumas saltaram pelas janelas quando o incêndio começou, tendo ficado também feridas.

Este instituto pertence às Forças de Defesa Aeroespacial e fica situado a mais de 150 quilómetros de Moscovo. O incêndio terá começado no segundo andar, mas rapidamente se espalhou pelo edifício, provocando o colapso do telhado. Para já, a causa do incêndio estará relacionada com a rede elétrica.