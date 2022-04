Grammys à parte, a cantora Taylor Swift recebeu uma nova distinção, desta vez do mundo da ciência. Uma nova espécie de milípede descoberta nos Estados Unidos foi batizada como Nannaria swiftae, segundo um estudo recentemente publicado na revista ZooKeys.

O autor principal da investigação, Derek Hennen, um autoproclamado swiftie — o nome carinhoso que os fãs da cantora dão a si próprios –, queria homenagear a voz de “Shake It Off”.

Caso a notícia chegue à estrela da música, o cientista espera que ela fique feliz e encare a homenagem como uma oportunidade para aprender mais sobre este animal invertebrado. Uma espécie ter o nosso nome, acrescenta, “é uma honra”.

Hennen encontrou o “bonito” milípede — de cor castanha e manchas laranja avermelhadas — no Fall Creek Falls State Park em Spencer, Tenessee, o estado onde Swift começou a construir a carreira quando era adolescente.

This #VirginiaTech student knows millipedes “All Too Well” ✨????

When @derekhennen helped discover a new species of millipede, he chose the name Nannaria swiftae to honor @TaylorSwift13, the artist whose music helped him through graduate school. pic.twitter.com/qI5pnnmMV6

— VT Entomology (@VT_Entomology) April 19, 2022