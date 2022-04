Podem parar o rock'n'roll, nunca poderão parar Iggy Pop

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pandemias, guerras, ameaça nuclear, desigualdade social, as temperaturas a subir e a camada de ozono a diminuir – não era suposto ser assim: falhámos enquanto sociedade e é hora de pensar que planeta queremos deixar para Keith Richards e Iggy Pop. Nascido James Newell Osterberg Jr., Iggy foi, durante anos, a segunda Morte Mais Provável de Acontecer No Rock’n’Roll Nos Próximos Cinco Minutos, logo a seguir a Keith Richards; com o tempo tornou-se o segundo Ser Humano Com Mais Probabilidade de Viver Para Sempre – logo a seguir a Keith Richards. Iggy, que na juventude inventou o punk, faz 75 anos (nasceu a 21 de abril de 1947) e neste mundo conturbado em que vivemos é reconfortante saber que muito provavelmente não usará camisa no seu aniversário. Muito menos na digressão comemorativa do seu aniversário, que passará por 17 países.

A passagem de segunda Morte Mais Provável de Acontecer No Rock’n’Roll Nos Próximos Cinco Minutos para segundo Ser Humano Com Mais Probabilidade de Viver Para Sempre não foi rápida nem simples: durante uma boa parte da sua vida, Iggy cometeu todos os excessos associados ao rock’n’roll, chutou heroína com a ferocidade de um homem empenhado na sua auto-destruição e pouca gente imaginaria que conseguisse sobreviver aos anos 60, quanto mais aos 70 e 80, e ainda por cima chegar ao final da vida, casado, a viver junto à praia em Miami e a fazer discos altamente respeitáveis, como Post Pop Depression (de 2016) ou o admirável Free (de 2019, um exemplo de como envelhecer no rock).

A genética, o acaso, o caos, os amigos, tudo isto serão variáveis na durabilidade de Iggy, que hoje em dia usa uma bengala como apoio para andar – mas os anos 60 da iguana foram o equivalente a andar descalço num arame por cima de um abismo. Tipicamente, no rock, esses comportamentos são uma continuidade de alguma ferida aberta na infância – mas a de Iggy não foi trágica. Tinha uma boa relação com ao pais (a mãe era secretária, o pai professor de inglês), não passou dificuldades económicas de maior. Mas teve poliomielite e dificuldade a andar, problemas aos quais atribui a origem dos seus idiossincráticos (e icónicos) movimentos em palco.

[“I Wanna Be Your Dog”, Iggy Pop com os Stooges em 1969:]

Ao contrário de muitos outros pais de músicos, os de Iggy Pop apoiavam o seu interesse na música – compraram-lhe uma bateria e colocaram-na na sala, pois não havia nenhuma outra divisão em que coubesse. A sua primeira banda foram os Iguanas, da qual restou a alcunha (Iggy é diminutivo de iguana); em 1967, com apenas 20 anos, funda os Stooges que, de forma sucinta, fundaram o punk.

Reduzindo as canções à sua estrutura mais simples, adicionando distorção e ruído, os Stooges criaram um palco caótico e violento para a voz de Iggy exibir a sua catarse emocional. Bastava o festival de riffs e berros dos dois primeiros discos The Stooges (de 1969) e Fun House (1970) para que Iggy estivesse na história do rock: esses álbuns são das maiores homenagens possíveis à invenção da eletricidade, odes à guitarra que tornam o distúrbio emocional em beleza. 1969, a faixa que abre o primeiro disco dos Stooges condensa o essencial do rock e funciona até hoje como uma lição para todos os aprendizes que se seguiram; a faixa seguinte, “I wanna be your dog”, está no panteão das mais extraordinárias peças musicais à guitarra alguma vez criadas.

Depois dos dois primeiros discos, os Stooges separaram-se, reunindo-se posteriormente para Raw Power, de 1973, ao que se seguiu novo divórcio e uma reunião, muitos anos depois, em 2008 e a dissolução formal em 2016. Mas o essencial fora criado naqueles dois primeiros discos e nas atuações ao vivo, em particular graças à prestação de Iggy em palco: sempre em tronco nu, constantemente retorcido, a rebolar em vidros partidos, a atirar-se do palco para a multidão, a sair dos concertos coberto em sangue, Iggy era uma espécie de encarnação de um pesadelo, um homem possuído por uma torrente visceral de raiva e energia indomável. Com aqueles dois discos e o seu desempenho em palco Iggy tornou-se um ícone da confusão juvenil. Também é possível que tenha inventado o stage diving (mas não inventou o capacete e chegou a rachar a cabeça nestas brincadeiras).