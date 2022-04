Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma derrota após grandes penalidades na Supertaça do Brasil com o Atl. Mineiro, mais um desaire na final do Campeonato Carioca frente ao Fluminense, um empate fora a abrir o Campeonato com o Atl. Goianiense. Os primeiros tempos de Paulo Sousa não foram propriamente fáceis mas até aí nesse arranque com um 1-1 ficou a ideia de que o Flamengo mostrava sinais de melhoria – aliás, esse jogo foi em alguns momentos quase um desafio de “tiro ao boneco”, tantas foram as finalizações em zonas adiantadas dos avançados cariocas. A retoma chegou no Maracanã, com a segunda vitória na Taça dos Libertadores frente ao Talleres de Pedro Caixinha e o primeiro triunfo no Brasileirão com o São Paulo. Seguia-se mais um jogo com casa cheia.

“O Paulo tem o apoio total da direção. Ele precisa de tempo e será dado esse tempo para ele fazer e colocar em prática o pensamento dele no dia a dia. Isso é no mundo inteiro. O futebol é muito imediato quanto aos resultados. Você tem a necessidade de ganhar sempre. A pressão no Flamengo não é comigo. No futuro, o próximo vice vai ter a mesma pressão que eu. O ano não começou da maneira que gostaríamos em relação aos resultados. Agora, é um projeto novo em que a contratámos mais uma vez um técnico estrangeiro, com toda a capacidade e que vem complementando no dia a dia o tipo de metodologia que ele entende que é a melhor para o Flamengo. O Paulo Sousa foi contratado para cumprir o contrato. É a coisa mais natural do mundo”, defendeu Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para a área do futebol.

A receção do Flamengo ao Palmeiras tinha esse condão de ser o primeiro duelo entre técnicos portugueses no Campeonato do Brasil (e vão ser alguns este ano porque ainda há Vítor Pereira no Corinthians e Luís Castro no Botafogo, que se cruzaram logo na primeira jornada mas sem o treinador do Botafogo no banco por falta de licença) mas também a reedição da última final da Taça dos Libertadores, ganha pelo Verdão de Abel Ferreira ao então Mengão de Renato Gaúcho. E tratando-se de uma das grandes rivalidades, teve logo na sua antecâmara alguma polémica à mistura pelo facto de não haver bilhetes para adeptos visitantes, à semelhança do que acontecera no Allianz Parque com a justificação do “mecanismo de reciprocidade”.

“Uma coisa é olhar para o futebol e outra é olhar para aquilo que são outros interesses. Eu sou treinador, a minha parte é treinar e preparar a minha equipa. Quem é dirigente tem que dirigir, cada um tem que fazer o seu trabalho. A minha responsabilidade e dos meus jogadores é dentro das quatro linhas, prepará-los bem. Agora, há outros fatores que não controlo. São questões políticas, vocês sabem que o futebol aqui no Brasil tem muitas questões políticas. Somos todos responsáveis pelo futebol que nós queremos. Se nós queremos melhorar, temos que refletir sobre o esforço que está a ser feito e sobre onde se quer chegar. Se é que alguém pensa nisso…”, defendeu Abel na antecâmara de um jogo importante para o Palmeiras, que teve um mau início de Campeonato com uma derrota caseira com o Ceará e um empate fora com o Goiás.

“Estes pontos estão perdidos e não vamos recuperar nunca. Deveríamos ter ganho, estão perdidos. Agora é jogo a jogo. O próximo jogo é com o Flamengo, vamos disputar. No final, vamos ver quantos pontos temos. Vamos manter o equilíbrio, a calma, continuar a produzir, mas vamos ser efetivos, é o que faz a diferença no futebol. Não adianta ter 70% de posse de bola como tivemos, finalizar 20 vezes. O que conta são as que entram e as que não entram”, defendeu, tentando acalmar as hostes em relação a um dos grandes objetivos de uma época que começou com as vitórias na Supertaça Sul-Americana e no Campeonato Paulista.

No final, ninguém se ficou a rir mas ninguém saiu a perder, num empate sem golos num Maracanã cheio onde até foi Vítor Pereira, com duas vitórias noutros tantos jogos, que saiu mais feliz após ver o Flamengo a voltar a perder pontos e o Palmeiras a continuar sem ganhar com três partidas realizadas.

A primeira parte, mesmo terminando sem golos, foi dos melhores jogos do Campeonato até ao momento com intensidade, luta, emoção e algumas oportunidades falhadas pelos dois conjuntos. O Palmeiras até conseguiu ter uma entrada afirmativa no jogo, com várias incursões no meio-campo contrário nos minutos iniciais e um lance mais tarde em que Raphael Veiga surgiu isolado a rematar ao lado (18′). No entanto, e depois de um golo bem anulado logo a abrir a Gabriel Barbosa (6′), Arrascaeta teve uma primeira ameaça com muito perigo (23′) antes de acertar no poste (38′) naquela que foi a melhor fase do Flamengo num primeiro tempo que seria atingido com a chance mais flagrante do Palmeiras, numa defesa de Hugo a remate de Danilo (45′).

O segundo tempo não conseguiu manter a mesma qualidade e intensidade na partida, com o Palmeiras a ter cada vez mais dificuldades em sair com bola e a ser obrigado muitas vezes a defender o empate no Maracanã perante a maior pressão do Flamengo, que melhorou com a entrada de Marinho e teve alguns remates com algum perigo para defesa de Wéverton. Assim, o nulo acabou por persistir mesmo até ao final do jogo, beneficiando sobretudo um outro treinador português, Vítor Pereira, que se mantém na liderança.