O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta quinta-feira que as forças russas já controlam totalmente a cidade portuária ucraniana de Mariupol, um dos grandes objetivos estratégicos da invasão da Ucrânia desde o início da guerra. Embora ainda haja perto de 2 mil resistentes ucranianos barricados num sofisticado complexo industrial na cidade, a Rússia mudou de estratégia quanto à abordagem a essa zona industrial, até aqui considerada o último objetivo por alcançar da parte dos russos: Moscovo já não os considera uma ameaça, limitando-se a manter as instalações estritamente bloqueadas, sem que isso impeça a Rússia de considerar a cidade já sob seu controlo.

Situada na costa, junto ao Mar Negro e a cerca de 50 quilómetros da fronteira com a Rússia, a cidade de Mariupol é um alvo estratégico para a ofensiva russa: capturando-a, Moscovo passa a controlar uma faixa costeira importante do território ucraniano, que lhe permitirá unir por terra a península da Crimeia (anexada em 2014) e as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk.

Depois de o plano A ter falhado e a Rússia não ter conseguido tomar Kiev, como pretendia, a ofensiva de Moscovo está agora a concentrar-se na região leste da Ucrânia, onde uma parte substancial da população é russófona. A cidade de Mariupol, cercada desde o início da guerra, tem sido um dos lugares mais massacrados pelas forças russas, numa sangrenta batalha que deixou um rasto de morte e destruição — recentemente, o presidente da câmara de Mariupol afirmou que o número de civis mortos já tinha ultrapassado os 20 mil e poderia ultrapassar os 35 mil à medida que os cadáveres vão sendo descobertos.

Com o cerco russo a apertar-se, o que resta da resistência ucraniana em Mariupol refugiou-se no complexo industrial Azovstal, uma fábrica construída pela União Soviética que devido à sofisticação das instalações (que incluem túneis e passagens secretas) oferece forte segurança aos combatentes ucranianos. Esta quinta-feira, a Rússia anunciou que já controla a totalidade da cidade.

A informação foi adiantada pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, numa reunião com Vladimir Putin, aparentemente encenada e transmitida em direto pela televisão estatal russa. “Mariupol foi libertada pelas forças armadas da Federação Russa e pela milícia popular da República Popular de Donetsk”, disse Shoigu a Putin, de acordo com o relato da agência russa Interfax. “O que resta das formações nacionalistas refugiou-se na zona industrial da fábrica Azovstal.”

Shoigu avançou também alguns números: “Na altura do cerco, o efetivo das Forças Armadas da Ucrânia, das formações nacionalistas, bem como mercenários estrangeiros que também se encontravam entre elas, era mais de 8.100 pessoas. Durante a libertação da cidade, mais de 4.000 foram destruídos e 1.478 renderam-se. O grupo que resta não tem mais de 2.000 elementos e está bloqueado na zona industrial.”

O ministro explicou ainda que a Rússia já retirou de Mariupol mais de 142 mil civis para território russo e garantiu que os corredores humanitários estão a funcionar.

Vladimir Putin respondeu com palavras elogiosas. “A finalização do trabalho de combate para libertar Mariupol foi um sucesso. Dou-lhe os parabéns“, disse Putin, pedindo a Shoigu que transmita o agradecimento às tropas e entregue ao Kremlin uma lista de nomes de militares que devem ser condecorados.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022

Durante a reunião, Vladimir Putin também anunciou a Shoigu quais devem ser os próximos passos no controlo de Mariupol — e anunciou que os planos para atacar as instalações industriais onde permanecem os resistentes seriam cancelados. Pelo contrário, as forças russas deverão manter um apertado cerco à fábrica, de modo a que “nem uma mosca” possa escapar.

“Considero que a proposta de invadir a zona industrial é inapropriada. Ordeno que seja cancelada“, disse Putin. “Este é um dos casos em que temos de pensar. Temos sempre de pensar, mas neste caso ainda mais, em salvar as vidas e a saúde dos nossos soldados e operacionais.”

Putin afirmou ainda que “não há necessidade de entrar nessas catacumbas e rastejar pelos subterrâneos dessas instalações industriais“. As forças russas, que já controlam a cidade de Mariupol, continuarão a bloquear a zona industrial até que os resistentes se rendam, garantiu Putin. “Novamente, convido todos os que ainda não depuseram as armas a fazê-lo. O lado russo garante as vossas vidas e um tratamento decente, de acordo com os tratados internacionais relevantes. Todos os que estiverem feridos vão receber assistência médica qualificada.”

Entretanto, também esta quinta-feira, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, exigiu que a Rússia permita a criação de um corredor humanitário para retirar os civis e os soldados que ainda estão no complexo industrial Azovstal, em Mariupol, agora cercado pela Rússia. “Exigimos aos russos um corredor humanitário urgente a partir da fábrica Azovstal em Mariupol”, escreveu Iryna Vereshchuk no Telegram. “Há neste momento cerca de 1.000 civis e 500 soldados feridos. Todos eles precisam de ser retirados de Azovstal hoje.”

“Apelo a todos os líderes mundiais e à comunidade internacional para foquem os seus esforços agora em Azovstal. Este é um lugar chave e um momento chave para o esforço humanitário”, acrescentou a vice-primeira-ministra.