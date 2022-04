Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A relação de Sérgio Conceição com a Taça de Portugal como treinador começou a nível de grandes decisões da pior forma e por “culpa” do Sporting: em 2015, num jogo em que o Sp. Braga esteve a ganhar por 2-0 jogando com mais um desde a primeira parte, viu a equipa sofrer dois golos nos minutos finais, seguiu para prolongamento e perdeu depois nos penáltis. E essa saga das grandes penalidades iria continuar a provocar frustrações uns anos mais tarde no FC Porto, caindo nas meias-finais em 2018 e perdendo a final em 2019 no desempate. Também por isso, havia uma história para ser rescrita. E foi mesmo.

Depois da vitória em Alvalade por 2-1, o FC Porto conseguiu vencer novamente (desta vez por 1-0) e vai agora defrontar o Tondela numa fase em que os festejos pela conquista do Campeonato parecem estar cada vez mais próximos. Com isso, igualou por completo o registo que tem frente a Rúben Amorim em dez jogos (incluindo Sp. Braga e Sporting), com três triunfos para cada lado e quatro empates. Mais: tornou-se apenas o segundo técnico dos azuis e brancos a chegar ao encontro decisivo da prova rainha do calendário nacional eliminando na mesma época Benfica e Sporting depois de Fernando Santos (2001).

“O jogo foi competitivo entre duas grandes equipas, e quando falo em equipas falo em todos aqueles que trabalham de forma diária nestes dois clubes para tornarem estas mesmas equipas competitivas. Fizemos um jogo muito bom. Era uma partida onde sabíamos que tínhamos de controlar bem aquilo que era a largura e a profundidade do Sporting, fomos muito rigorosos naquilo que pedimos, num ajuste ou outro que tivemos de fazer no processo defensivo e uma segunda parte ainda mais forte porque fomos capazes de ter mais bola. Quando é assim, a nossa dinâmica ofensiva é muito rica, com capacidade de jogar por dentro, por fora, com várias formas de chegar ao último terço e criar situações”, referiu na TVI/CNN Portugal após um encontro onde foi várias vezes ao banco secar o cabelo com uma toalha pela chuva que foi caindo na Invicta.

“Dentro dessa ligação entre processo ofensivo e defensivo estivemos muito competentes, lembro-me só de uma situação no início da segunda parte do Matheus Nunes que poderia criar perigo, conseguimos controlar uma equipa do Sporting que normalmente é muito forte e fomos muito competentes. Parabéns aos jogadores, à minha equipa técnica e a todos os que trabalham neste clube por mais uma presença no Jamor. É verdade que ainda não conquistámos nada, estamos perto de conquistar dois títulos importantes, mas temos consciência que temos de trabalhar muito ainda. Hoje fomos rigorosos, adultos e sólidos na forma como conseguimos garantir o apuramento para o Jamor”, salientou ainda sobre aquela que foi a quinta vitória consecutiva sem sofrer golos, naquele que é o melhor momento da temporada dos azuis e brancos.

“Sinceramente, a situação do Pepe era mais a injustiça de não estar no jogo do que a falta de soluções. Confio muito nos meus jogadores. Ia jogar o Fábio Cardoso, podia jogar o Marcano mesmo com menos minutos que iria dar uma resposta como a que exijo, o Rúben Semedo igual… Obviamente que queríamos ter o nosso capitão e faz sempre falta ter toda a gente disponível e com a experiência do Pepe mas era mais pela injustiça de não estar num clássico, num jogo tão importante. Agora? Agora há o próximo jogo em Braga, um jogo também bastante difícil como são todos nesta fase final porque cada equipa luta pelos seus objetivos. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa bem trabalhada pelo Carlos [Carvalhal], contamos com isso e a melhor forma de gerir isso é trabalhar e amanhã começar já a pensar no Sp. Braga”, concluiu Sérgio Conceição.