Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora adiada para data indeterminada, o Governo continua a definir as alterações que será preciso fazer nos recursos humanos e nas áreas pelas quais o SEF era responsável. Uma das mais relevantes será a tutela da sensível base de dados do SEF, que passará a estar sob responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que depende diretamente do primeiro-ministro.

Como o Público e o Expresso noticiam esta sexta-feira, a base de dados que contém informações sigilosas — muitas vezes relevantes para investigações criminais — ficará assim a cargo de Paulo Vizeu Pinheiro, ex-conselheiro de Durão Barroso e ex-embaixador de Portugal na Rússia (até junho de 2021), que será ainda responsável pelos funcionários do SEF que operavam nesta área.

Até aqui, havia preocupações, já expressas pelo Conselho Superior do Ministério Público, por os diplomas que estabelecem a extinção não referirem qual a solução encontrada para esta base de dados, que contém informações sigilosas. A solução será assim colocá-las sob a mais alta responsabilidade no Governo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As áreas administrativas do SEF que tratam da regularização de migrantes ficarão para a nova Agência Portuguesa para a Migração e Asilo, sob alçada da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Quanto à fiscalização de fronteiras, já arrancou o primero curso de formação para 85 elementos da GNR e PSP, forças que assumirão essas funções quando o serviço for extinto.