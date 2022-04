O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal reúne-se domingo, em Cascais, um encontro que terá na agenda o Orçamento do Estado para 2022, a guerra na Ucrânia e a preparação das celebrações próprias do partido do 25 de Abril.

De acordo com fonte oficial do partido, esta reunião decorre a partir das 11h00 de domingo numa unidade hoteleira em Cascais, distrito de Lisboa, estando para o final, pelas 19h00, prevista uma conferência de imprensa.

Em discussão neste Conselho Nacional do partido liderado por João Cotrim Figueiredo estará “a análise da situação política com foco no Orçamento do Estado para 2022“, bem como a guerra na Ucrânia e a preparação das celebrações do 25 Abril.

Conforme noticiado pela agência Lusa esta semana, a IL volta este ano a comemorar o 25 de Abril com um desfile próprio, que inclui a descida da Avenida da Liberdade, em Lisboa, porque “a liberdade não tem donos”.

Segundo o partido, a Associação de Ucranianos em Portugal aceitou o convite dos liberais e vai participar nesta “Marcha Liberal” do 25 Abril.

Na ordem de trabalhos do Conselho Nacional de domingo está ainda uma revisão de regulamentos e regimentos, bem como a aprovação das contas de 2021 e do orçamento para 2022.

Este será o 22.º Conselho Nacional da IL, órgão “responsável por acompanhar e orientar a estratégia política do partido adotada em Convenção Nacional, no respeito dos seus princípios e objetivos”, de acordo com os estatutos do partido.