Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A produção do mais recente filme com a participação de Bill Murray foi suspensa por “comportamento inapropriado” do ator. As queixas foram apresentadas na semana passada, tendo as altercações, ainda não especificadas, do ator acontecido na sexta-feira. A produção do filme foi suspensa esta segunda-feira.

Tanto o elenco do filme como a equipa de produção foram informados na noite de quarta-feira que a longa-metragem seria suspensa, numa carta enviada a todos os elementos pelo estúdio responsável pelo filme, Searchlight.

No final da semana passada, fomos informados de uma queixa e começámos imediatamente a averiguar a situação”, é possível ler na carta, citada pelo New York Times. “Depois de analisado o caso, foi decidido que a produção [do filme] não pode continuar atualmente.”

De acordo com a Deadline, é incerto se o ator vai permanecer envolvido no projeto, enquanto a investigação às queixas apresentadas prossegue. Fontes ligadas à produção de Ser Mortal ( do inglês Being Mortal) explicaram ao jornal que Aziz Ansari — realizador, guionista e ator na longa metragem — não estava ligado às reclamações, o mesmo acontecendo com o ator Seth Rogen.

O filme é baseado no livro não-ficcional Ser Mortal: Medicina e o Que Importa no Final. A estreia do filme está prevista para 2023, não sendo ainda certo se a pausa na produção irá afetar a data de lançamento.