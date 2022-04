Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rover da NASA, Perserverance, filmou um eclipse solar em Marte, criado por uma das luas do planeta, Phobos. Esta nova filmagem vai ajudar os cientistas a compreender melhor a órbita desta lua “em forma de batata”, escreveu a agência espacial norte-americana, e também a entender como a gravidade de Marte interage com o satélite natural.

O eclipse durou um total de 40 segundos e foi gravado com uma câmara de última geração, no dia 2 de abril. Phobos é 157 vezes mais pequena do que a lua da Terra. O outro satélite natural de Marte, Deimos, é ainda mais pequeno.

Em 2004, os rovers Spirit e Opportunity filmaram o primeiro eclipse lunar de Phobos. A filmagem deste mês, contudo, é o vídeo mais detalhado até ao momento deste evento espacial.

“Sabia que ia ser bom, mas não esperava que fosse tão surpreendente“, afirmou Rachel Howson, que trabalha numa das equipas responsáveis pelo controlo do sistema da câmara Mastcam-Z, do Perserverance.

A cientista explicou ainda que embora o rover tivesse já enviado fotografias de baixa resolução das imagens do vídeo que chegariam depois, os dados finais, com resolução de elevada qualidade, equivaleram a “um dia de aniversário ou uma festividade“.

Sabíamos o que aí vinha, mas fomos surpreendidos à mesma quando chegou o produto final.”

A câmara instalada no rover possui um filtro que permite olhar para a lua e ao mesmo tempo filtrar parte da luz solar – o que se traduz em fotografias onde são visíveis os detalhes da superfície de Phobos.

Esta lua tem, porém, o destino traçado. A sua órbita tem vindo a alterar-se em função da força gravitacional de Marte e irá colidir com o planeta dentro de dezenas de milhões de anos.