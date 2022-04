Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não houve mesmo duas sem três: depois de não ter feito conferência de imprensa de antevisão antes da receção ao Inter para a Serie A (0-3) e da deslocação ao Giuseppe Meazza para a Taça de Itália (0-2), José Mourinho voltou a não falar antes do reencontro com a antiga equipa em Itália. Segundo o Corriere dello Sport, o técnico português queria sobretudo evitar voltar a falar da questão das arbitragens depois de tudo o que aconteceu em Nápoles. Por isso ou por outra razão ainda não desvendada, não falou mesmo. Mas nem assim a Roma deixava de estar apostada em inverter o histórico de derrotas com o nerazzurri.

Depois do empate da Juventus, e apesar de Mourinho continuar a dizer que os bianconeri são demasiado fortes para poderem ainda perder a quarta posição, a igualdade a um em Nápoles (que é candidato ao título) manteve não só os cinco pontos de diferença para a zona de qualificação para a Champions mas também permitiu a aproximação de Fiorentina e Lazio à quinta posição dos romanos. E não foi por falta de tentativas, num encontro em que a equipa chegou à igualdade no primeiro minuto de descontos, teve oportunidades para a reviravolta e podia na segunda parte ter construído outro resultado mas ficando reduzido a dez com a expulsão de Fuzato. No final, a arbitragem foi muito visada pelo treinador.

“Há equipas que jogam para ganhar o scudetto, nós não. Mas nós temos o direito de jogar para ganhar jogos. Hoje pareceu-me que não, não tínhamos o direito de ganhar este jogo. A dada altura do jogo de hoje, tive vergonha de lá estar. Na primeira metade, o amarelo não dado ao Zanoli é cartão em todos os campos do mundo, na segunda metade teria sido expulso. O penálti não apitado sobre Zaniolo é uma pena mas nada. Mas há mais, muito mais… Para mim é tempo de dizer basta, peço um pouco de respeito. Quero ter o direito de ganhar um jogo e, para mim, em alguns momentos, este direito foi tirado”, referiu.

Era neste contexto que Mourinho regressava ao Giuseppe Meazza, depois de inúmeras homenagens na primeira vez que visitou o clube onde foi bicampeão nacional e campeão europeu entre 2008 e 2010, quando saiu para o Real Madrid entre lágrimas de alguns jogadores. Era também neste contexto que queria deixar as amizades de parte para dar um passo importante na Serie A na classificação. No entanto, e mais uma vez, o Inter foi melhor. E o máximo que os romanos conseguiram foi reduzir a derrota (3-1), primeira dos últimos 13 encontros do Campeonato mas que pode ter efeitos práticos no quinto lugar.

Depois de um início equilibrado e onde os visitantes foram conseguindo roubar os espaços entre linhas em saídas organizadas e transições (o Inter conseguiu apenas um remate de longe por Hakan Çalhanoglu para defesa de Rui Patrício), Mancini teve a primeira oportunidade flagrante num desvio de cabeça depois de um livre lateral de Pellegrini mas logo no minuto seguinte os nerazzurri inauguraram o marcador numa grande saída que começou no recuo de Dzeko e acabou no remate rasteiro de Dumfries após diagonal (30′). A Roma acusou esse momento e viria mesmo a sofrer ainda o segundo golo antes do intervalo, num grande lance individual de Brozovic descaído na esquerda após assistência de Perisic (40′).

José Mourinho teria de fazer algo para fazer reentrar a equipa de novo no jogo mas a Roma voltou a falhar onde não costuma falhar, neste caso num canto com arco aberto batido da direita que encontrou Lautaro Martínez na área para o desvio de cabeça para o 3-0 (52′). Tudo ficava sentenciado e o máximo que os visitantes conseguiram foi mesmo reduzir os números da derrota por Mkhitaryan (85′). O Inter até acabou o jogo com menos bola (44%) e menos passes feitos (437-558) mas deu outro passo rumo ao título.