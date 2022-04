Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da França abordou, esta sexta-feira, a situação “dramática” e “difícil” que se vive na Ucrânia com a invasão russa. Os massacres a civis ucranianos, o diálogo com Vladimir Putin e a construção da paz na Europa foram alguns dos temas abordados por Emmanuel Macron numa entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, no âmbito das eleições presidenciais francesas.

Para Macron, a diplomacia e o diálogo entre os líderes europeus e o Presidente russo continua a ser uma uma via “útil” e “necessária” na construção da paz na Europa.

“Se lutei tanto pelos canais diplomáticos, é porque no contexto atual, a cada dia que a Rússia decide passar ao próximo nível militar, diplomático e tático, reduz as hipóteses de um regresso à normalidade, e reduz a nossa capacidade de construir uma paz duradoura”, explica. No entanto admite que não é fácil ser confrontado com a negação dos factos, nomeadamente no que diz respeito às imagens e relatos de massacres na Ucrânia.

É difícil passar horas a conversar com o Presidente Zelensky, com as pessoas que vivenciam o horror, um horror manifesto. Estamos todos chocados”, afirma. “Temos à nossa frente alguém que nega, que ri e que repete que é apenas uma encenação”, acrescentou referindo a postura que Vladimir Putin tem assumido.

Esta segunda-feira, Macron revelou à France 5 que interrompeu o diálogo com o Presidente russo na sequência da descoberta dos massacres na Ucrânia, que têm sido atribuídos aos russos. Porém, parece agora disposto à voltar à mesa de conversações. O Presidente francês lembra que um dia haverá um cessar-fogo e que é preciso começar a preparação para a paz, onde os países europeus devem ter um papel central.

“Se por cansaço escolhermos deixar de falar com Putin, então estaremos a deixar a responsabilidade de falar com ele para o Presidente turco, o primeiro-ministro indiano, o Presidente chinês, estamos a decidir que os não-europeus vão construir a paz na Europa no dia seguinte”, afirmou. Macron reforça que, mesmo que pareça difícil ou ineficaz, “devemos insistir”. Alerta para o aumento de sanções e a manutenção da pressão sobre a Rússia, mas com “cuidado” para não se ceder a uma escalada do conflito.

A Turquia tem sido um dos países a tentar facilitar, desde o início do conflito, uma mediação entre Moscovo e Kiev. Já entregou drones de combate à Ucrânia, mas recusa-se a aplicar as sanções ocidentais à Rússia para manter uma linha aberta com o Kremlin. Em meados de março, a diplomacia turca conseguiu reunir os ministros dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e ucraniano, Dmytro Kuleba, na cidade de Antalya, apesar de o breve encontro não se ter traduzido em progressos.

Esta sexta-feira, a França, que até agora se mostrou relutante em fornecer determinados equipamentos militares à Ucrânia, revelou que vai enviar canhões e mísseis antitanque. O anúncio foi feito por Macron, que não especificou o número de armas que vão ser enviados.