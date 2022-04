Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alguns passageiros expõem-se a riscos escusados, como exemplifica este episódio que ocorreu no Reino Unido, após um encontro de entusiastas de automóveis, com ênfase nos desportivos. O condutor de um BMW M4 Cabrio abandonou o recinto com três passageiros a bordo. Um deles, sentado sobre a tampa da mala, caiu para trás logo no arranque e com grande estrondo.

O M4 Cabrio em causa é a versão descapotável do coupé M4 da BMW, equipado com um motor 3.0 com seis cilindros em linha sobrealimentado capaz de fornecer 431 cv, potência suficiente para o levar até aos 100 km/h em 4,3 segundos e, depois, se continuar a acelerar, até aos 250 km/h, a que está limitado electronicamente. Quer isto dizer que o modelo é rápido na aceleração e, mesmo que o condutor tente ser suave com o pedal do acelerador, o generoso binário de 550 Nm (disponíveis logo às 1800 rpm) garante um salto para a frente que pode desequilibrar qualquer um.

Além dos dois ocupantes dos bancos dianteiros, um dos quais o condutor, o BMW M4 Cabrio transportava dois passageiros atrás, não sentados no banco e protegidos pelo cinto de segurança, mas sim sobre a tampa da mala. Um deles, provavelmente mais experiente nestas andanças, agarrou-se ao encosto de cabeça do banco da frente, para não cair para trás, enquanto colocava o pé direito contra as costas do banco, para não cair para a frente.

It’s a 5.9 from the judges for artistic merit… pic.twitter.com/3rN39jqGym — Paul Cowland ⛽️ (@PaulCowland_) April 10, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se um dos passageiros se protegeu minimamente, o outro confiou na sorte e esqueceu-se da capacidade de aceleração do BMW. Depois de reduzir a velocidade para lidar com uma banda sonora, o condutor mal pressionou o acelerador. Mas foi o suficiente para que um dos indivíduos sentados sobre a bagageira, sem estar agarrado a qualquer coisa, caísse para trás e aterrasse sobre a cabeça. Provavelmente, pensará duas vezes antes de repetir a “graça”.