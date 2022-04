Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Portugal, cada veículo exibe a matrícula que lhe calha em sorte, uma vez que não existem chapas personalizadas. Mas há países que facturam milhões junto dos condutores que aceitam separar-se de avultadas quantias, para que o seu veículo exiba uma matrícula mais gira ou divertida do que a do vizinho. É o que acontece no Dubai, onde tradicionalmente as chapas de identificação dos veículos atingem valores mais elevados e onde um condutor pagou 8,8 milhões de euros pela matrícula AA8.

Os proprietários de automóveis deste emirado dos Emirados Árabes Unidos perseguem aquilo que consideram as melhores chapas de matrícula, seja porque incorporam o seu número da sorte, a data de nascimento, as iniciais ou qualquer outro (bom) motivo que sirva para justificar o elevado investimento. Neste caso em concreto, o desembolso de 8,8 milhões de euros pela referida matrícula está associado a uma boa causa, dado que a aquisição foi feita num leilão organizado pela Most Noble Numbers, cujas receitas são destinadas a organizações de caridade que visam alimentar os mais necessitados.

No passado, um habitante do Dubai licitou por 1 milhão de euros a matrícula F55, com a Y66 a ser arrematada por 950.000€. Se acha muito, saiba que um outro árabe pagou 1,3 milhões de euros por um número de telefone, o 054 999 9999, que também foi a leilão pela mesma organização, cujo lema é “1000 milhões de refeições”. Segundo o organizador, só a venda da chapa AA8 vai permitir fornecer 76 milhões de refeições.