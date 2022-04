"Quero sempre vir a Portimão para ganhar, não é para ficar fora do top 5." Miguel Oliveira justifica qualificação com "problema técnico"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Observador viajou a convite da Philip Morris International

As expectativas foram aumentando à medida que o fim de semana avançou. Miguel Oliveira foi o mais rápido nos tempos combinados das três sessões de treinos livres, voltou a ser o melhor na quarta ida à pista e entrou na Q2, para onde se tinha apurado diretamente, com a ideia clara de que podia lutar por uma pole-position que o deixava bem posicionado para ganhar o Grande Prémio de Portugal. No fim dos 15 minutos de qualificação, porém, o piloto português não foi além do 11.º lugar.

“Claro que estou desapontado. Não tive muita ajuda, devido a um pequeno contratempo técnico que tive. Mas não é o fim de nada. Queremos vir sempre competir em Portimão para ganhar, não é para ficar fora do top 5. Há que trabalhar nesse sentido amanhã [domingo]. Mas só depois do aquecimento é que teremos uma ideia mais clara e concreta de como será a corrida”, explicou Miguel Oliveira, que este domingo também não deverá contar com o piso molhado que normalmente o favorece.

Ao olhar para a Q2, onde Johann Zarco acabou por conquistar a pole-position, foi possível perceber que o piloto da KTM demorou algum tempo a escolher uma estratégia e a atacar uma volta rápida com a intenção de conquistar uma das primeiras posições. Mais tarde, em declarações aos jornalistas, o português confirmou esse cenário e detalhou o problema que a mota teve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Para mim, demorou duas a três voltas para compreender verdadeiramente onde não ultrapassar e quando é que era possível atacar. Nestas condições, se fores dois segundos mais rápido do que os outros, estás lá. Mas penso que comecei um pouco mais lento. O problema técnico que tivemos quebrou um pouco o ritmo em duas das voltas e tive de o contornar. A última volta também foi cancelada devido às bandeiras amarelas… Esse tempo era um pouco melhor mas também era só uma posição”, atirou Miguel Oliveira, que também recordou que a gestão de pneus será um fator a ter em conta este domingo.