A Modular Electric Toolkit (MEB) foi a primeira plataforma destinada exclusivamente a veículos eléctricos a surgir no mercado pela mão de um fabricante generalista. Passados três anos e depois de servir de base a modelos como os ID.3 e ID.4, além de veículos de outras marcas do grupo alemão, a Volkswagen decidiu que era chegada a altura de rejuvenescer e actualizar a sua principal plataforma. E vai fazê-lo com o objectivo de aumentar a autonomia e a potência de carga.

O anúncio sobre a estratégia a seguir em relação à MEB foi feito por Silke Bagschik, a responsável pelas Vendas e Marketing da VW, durante o Paris Electric Car Day. Bagschik não explicou como é que a renovação da plataforma irá assegurar um ganho de autonomia, sendo que este incremento deveria idealmente ser conseguido à custa de uma maior eficiência, recorrendo a um sistema eléctrico menos exigente em energia, por exemplo, ou a baterias com maior densidade energética.

A responsável da Volkswagen mencionou especificamente que a marca visa a capacidade de percorrer 700 km entre visitas ao posto de carga, o que traduziria um salto de gigante face aos cerca de 550 km que actualmente oferece um ID.3 com a maior das baterias, com uma capacidade de 82 kWh brutos (77 kWh úteis). O mais provável é Bagschik estar a referir-se ao Aero B, uma espécie de carrinha Passat eléctrica que vai chegar em 2024. Aproveitando a maior distância entre eixos, será possível instalar acumuladores com maior capacidade a bordo e daí os 700 km.

Vamos ter de esperar para saber como vai ser atingida a maior autonomia . E também vamos ter de aguardar para perceber como será possível recarregar a 200 kW, quando hoje o máximo de potência é atingido pelo ID.Buzz, com 170 kW. Células mais recentes e com uma química mais moderna facilmente garantirão este avanço.

Entre o naipe das revelações de Bagschik, destaque ainda para a confirmação do ID.Life, previsto para 2025. A avaliar pelo esquema divulgado pela responsável da marca, será um veículo pequeno com as dimensões exteriores de um Polo, provavelmente com formas de crossover, concebido sobre uma variante curta da MEB, com apenas tracção à frente e um preço que começará nos 20.000€.