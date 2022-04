O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, felicitou Emmanuel Macron pela vitória nas presidenciais francesas, manifestando-se “ansioso por continuar a trabalhar” com o chefe de Estado francês, e considerando a França um dos aliados “mais próximos” do Reino Unido.

“Parabéns a @EmmanuelMacron pela sua reeleição como Presidente da República Francesa. A França é um dos nossos aliados mais próximos e mais importantes. Estou ansioso por continuar a trabalhar em conjunto em questões-chave, tanto para os nossos países como para o mundo”, afirmou o líder conservador através da rede social Twitter, num “tweet” em francês.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, também através do Twitter, começou igualmente por felicitar Macron em francês pela sua reeleição, mas continuou em alemão, considerando que eleitores franceses enviaram “um sinal forte à Europa”. “Anseio pela nossa boa e contínua cooperação”, rematou.

Já o chefe do Governo italiano, Mario Draghi, considerou a vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas “uma notícia maravilhosa para toda a Europa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas é uma notícia maravilhosa para toda a Europa”, afirmou Draghi numa declaração oficial.

O centrista Emmanuel Macron foi reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.