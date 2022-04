O risco de uma abstenção recorde. Em Montmartre, espera-se que as férias escolares não afastem eleitores das urnas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

— “Se quiserem juntar-se a nós mais logo para a contagem de votos, serão bem-vindos!”

O apelo é de Angélique Michel, que se encontra por detrás da urna de votos da mesa com o número 21, umas das 68 mesas de voto no 18.º Arrondissement de Paris, perto do Sacré Coeur, em Montmartre. A vereadora desta zona tem dois assessores ao seu lado que a ajudam a registar os votos inseridos. Pelas 11h já tinham, este domingo, votado 300 eleitores. Um número aquém do da primeira volta, o que pode ser justificado pelas férias escolares.

Republicana assumida, Angélique não encontra uma verdadeira explicação para a maioria dos 1750 eleitores naquela zona ter optado pela extrema-esquerda de Jean Luc Mélenchon, na primeira volta, e teme que as férias escolares, que começaram sexta-feira e se estendem durante a próxima semana, levem a que estes eleitores prefiram abster-se de votar. Há, no entanto, como testemunhou o Observador, vários eleitores a votar por si e em nome de alguém, por procuração — uma forma de voto à qual a campanha de Macron apelou ao longo das duas últimas semanas para evitar o cenário da primeira volta em que se registou a maior taxa de abstenção dos últimos 20 anos (com 26,71%).

Há duas semanas, aquando da primeira volta das presidenciais, votaram 1500, com muitos poucos votos em branco e uns quantos nulos. “É uma mesa de voto onde as pessoas são educadas, ainda assim encontrámos um lenço num dos envelopes”, afirma a autarca. Esta tem sido uma das formas de contestação à boca das urnas já noutros atos eleitorais. Não houve frases ou recados, mas houve também quem optasse por entregar mais do que um boletim de voto, invalidando assim a sua contabilização.

Em França, ao contrário de Portugal, cada candidato tem um boletim de voto com o seu nome. E cada eleitor deve levar consigo pelo menos dois boletins de voto para a cabine (neste caso, são apenas dois os candidatos) e deitar fora o que não quer. O boletim que escolher é colocado dentro de um envelope, no interior de uma urna em acrílico que faz logo a contagem de cada voto que entra. Depois, tem que assinar um papel e levar um cartão com um carimbo que comprova que votou. Pelas 11h, 15h e 17h, Ángelique conta quantos votos entraram.