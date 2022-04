O treinador do FC Porto admitiu não haver ansiedade de ser campeão português de futebol o mais rápido possível, independentemente do cenário, salientando que o foco é apenas “ganhar títulos”.

“Como já disse em relação ao poder ser campeão no sofá ou no campo, temos de olhar para um campeonato que fizemos e que ainda não está ganho. Faltam jogos e pontos. É nisso que estamos concentrados. Quero é ganhar títulos. Há pessoas que gostam de uma maneira ou de outra. Eu gosto de ganhar. Ponto final”, referiu Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting de Braga, da 31.ª jornada da I Liga, Conceição foi confrontado com a possibilidade de o FC Porto poder ser campeão já na próxima segunda-feira, mas desvalorizou essa ideia, apontando o foco apenas para o jogo com os bracarenses.

“Não sou muito dado a festejos, a grandes festas e coisas do género. A nossa festa é dentro de campo. Temos de ganhar o jogo, de fazer o nosso trabalho. Faltam quatro jogos, todos eles de um grau de dificuldade altíssimo. Temos um Braga a lutar pelo máximo de pontos possível, um Vizela com a sua ambição, vamos à Luz, temos o Estoril. Todos jogos difíceis. Temos de pensar no próximo”, salientou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, e com as contas muito favoráveis para os ‘azuis e brancos’ conquistarem o título nacional, Sérgio Conceição garantiu que a conquista do campeonato não foi ainda assunto no balneário.

“Temos um grupo adulto. Toda a gente que trabalha aqui, nos diferentes departamentos diariamente, está focada no jogo com o Sporting de Braga. Não é amanhã [segunda-feira] que é importante, mas sim as 34 jornadas. O próximo jogo é o mais importante, será muito difícil, e estamos completamente focados no que falta jogar. Não há esse pensamento, mas obviamente que olhamos para o que está à nossa volta”, disse.

Para a deslocação a Braga, Sérgio Conceição está à espera de grandes dificuldades, mas garantiu que a sua equipa está preparada para o desafio.

“Queremos estar num nível alto, só assim poderemos ganhar em Braga. A dificuldade é grande, mas a nossa equipa está habituada a dificuldades”, frisou ainda.

O FC Porto, líder do campeonato, com 82 pontos, joga, esta segunda-feira, às 18:00, em casa do Sporting de Braga, no quarto lugar, com 56 pontos, numa partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.