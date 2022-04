A coordenadora do BE considerou no Porto que tem faltado “força e vontade” da diplomacia internacional para solucionar a guerra na Ucrânia, alertando para os riscos de um conflito nuclear naquela região da Europa.

Questionada pelos jornalistas no Cinema Trindade, no Porto, sobre as viagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Moscovo e Kiev durante a próxima semana, a coordenadora do BE disse que “o que tem faltado é a força e a vontade da diplomacia internacional” para trilhar o caminho para a paz.

Vejo que há, do ponto de vista das elites internacionais e europeias, um enorme apetite pelos novos negócios de armamento e pelos novos negócios de combustíveis fósseis. Tem faltado a vontade diplomática para uma solução”, acrescentou.

Questionada também sobre a ordem das visitas de Guterres (Moscovo na terça-feira e Kiev na quinta), adiantou que “desde que haja um plano para que haja uma retirada imediata das tropas russas, e se construir um caminho de paz, usar-se a abertura do presidente Zelensky para a posição de neutralidade da Ucrânia, estão criadas as bases, pela própria Ucrânia, para um caminho”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Catarina Martins alertou ainda para uma eventual escalada na guerra, advertindo que “se não houver um caminho diplomático” e o conflito se tornar “interminável”, está-se “num momento, numa situação e numa geografia” em que “o risco é mesmo de guerra nuclear”.

Já sobre a ausência de deputados do PCP na sessão parlamentar em que foi ouvido o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a coordenadora bloquista disse não comentar outros partidos, afirmando que “uma das grandes virtudes da democracia é precisamente haver liberdade e pluralidade na forma como encaramos todos os momentos, até este”.

Ainda assim, não deixou de expressar uma ideia sobre a sessão parlamentar.

“Eu acho que nós não devemos confundir a natureza e o quadro ideológico em que se move o presidente da Ucrânia com a nossa responsabilidade de termos uma enorme solidariedade com o povo ucraniano e com a resistência do povo ucraniano, que está a resistir a uma invasão”, afirmou aos jornalistas.

Assim, “essa solidariedade foi dada no parlamento português ouvindo o Chefe de Estado, neste momento, deste povo que está [a ser] vítima desta invasão e desta guerra”.

Catarina Martins falou hoje aos jornalistas antes da exibição do filme “A vida à espera: Referendo e Resistência no Saara Ocidental”, no festival Desobedoc, que também serviu para homenagear o fundador do BE Miguel Portas, que morreu há 10 anos.

“Há talvez uma característica do Miguel que é para nós muito importante em todas as lutas que fazemos: essa é a forma como sempre soube que a cultura é a maneira mais importante de fazermos caminho”, disse perante o auditório, já após falar aos jornalistas.