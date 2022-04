A confiança das empresas aumentou ligeiramente em abril na Alemanha, depois ter caído no mês anterior, anunciou esta segunda-feira o instituto de investigação económica alemão ifo. O índice de confiança empresarial para a Alemanha como um todo do instituto de investigação económica alemão ifo subiu para 91,8 pontos em abril contra 90,8 pontos no mês passado, naquela que é a pior leitura desde o início da pandemia da Covid-19.

A ligeira recuperação da confiança em abril deveu-se a um aumento das expectativas comerciais alemãs, com o subíndice correspondente a subir de 84,9 pontos em março para 86,7 pontos neste mês, refere o instituto, citado pela Efe.

Já os empresários alemães melhoraram, também ligeiramente, a sua avaliação da situação económica atual, com o subíndice correspondente a subir de 97,1 para 97,2 pontos.

“O sentimento na economia alemã estabilizou a um nível baixo”, referiu o presidente do ifo, Clemens Fuest, que destacou ainda o menor pessimismo nas expectativas empresariais. “Após o impacto inicial do ataque russo, a economia alemã mostrou a sua capacidade de recuperação”, acrescentou.