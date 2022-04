Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de a polícia ter atirado contra um carro que estava estacionado no sentido errado na Ponte Neuf, em Paris, em noite eleitoral. A notícia está a ser avançada pelo Le Fígaro.

Pouco antes da meia-noite, a polícia detetou um veículo estacionado no sentido errado na ponte — que fica a sete minutos de carro da Torre Eiffel, onde Emmanuel Macron havia feito o seu discurso de vitória nas eleições presidenciais francesas duas horas antes — e tentou abordar os ocupantes.

Sem obter resposta, os agentes apontaram armas automáticos contra o carro. Nesse momento, o condutor seguiu “a toda a velocidade” e em sentido contrário contra a polícia, descreveu uma testemunha. Foi nesse momento que os agentes disparam contra o veículo. Dois dos três ocupantes do veículo morreram, incluindo o condutor. O terceiro está ferido.

As autoridades impuseram um perímetro de segurança no local. Não se sabe se o incidente teve alguma relação com as eleições deste domingo.