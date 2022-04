Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As contas são simples: o FC Porto falhou a primeira oportunidade de acabar com as eventualidades e conquistar efetivamente a Primeira Liga. Ao perderem na Pedreira com o Sp. Braga, a primeira derrota sofrida na atual edição do Campeonato, os dragões adiaram o xeque-mate pelo menos até ao próximo fim de semana e viram o Sporting vencer o Boavista no Bessa e encurtar para seis pontos a distância para a liderança.

Ora, em resumo, o FC Porto continua a quatro pontos de se tornar campeão nacional, o que significa que pode alcançar o título já na próxima jornada: para isso, precisa de vencer o Vizela e esperar que o Sporting não vença o Gil Vicente. Um triunfo de dragões e leões, porém, volta a adiar a festa para a jornada seguinte — ou seja, a equipa de Sérgio Conceição poderá conquistar o Campeonato na Luz, precisando apenas de empatar com o Benfica. No que toca à luta pelo segundo lugar e na sequência do empate dos encarnados com o Famalicão, o conjunto de Rúben Amorim está agora a um único ponto de carimbar o apuramento direto para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Na flash interview, porém, o treinador leonino garantiu que esta jornada “não muda nada”. “Muda a distância e isso é bom. É sempre bom prolongar as coisas mas o foco está no que temos de fazer. A seguir temos um jogo com o Gil Vicente e temos de voltar ao nosso nível e às nossas vitórias. Faz parte, há altos e baixos. O que temos de fazer não muda assim tanto, faltam três jornadas. O segundo lugar é muito importante, dá-nos acesso à Champions, e é isso que vamos tentar fazer”, explicou Amorim, deixando depois uma breve análise ao encontro do Bessa.

⌚️Apito final: BFC 0-3 SCP Após 16 jogos fora de casa do ????Sporting na Liga bwin 2021/22:

????marcou em todos os jogos

????venceu os últimos 4 jogos

????tem média 2.25 golos/jogo

????marcou 3 golos em cada um dos últimos 3 jogos (Boavista, Tondela e Vitória) pic.twitter.com/OTOGauLpsV — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

“A exigência é sempre a mesma. Pedimos isso os jogadores, relembrando um pouco a equipa que somos. Tem a ver com ganhar jogos e não sofrer golos. Temos de focar muito naquilo que temos de fazer para não pensar noutras coisas. É o único caminho de voltarmos aos nossos níveis. A inspiração demora sempre um bocadinho a voltar mas foi um jogo que tivemos controlado. Tivemos muitas bolas entre linhas em que conseguimos virar na primeira parte. Faltou melhor definição e maior agressividade. Na primeira parte, deixámos o Boavista sair pelo Gorré. Na segunda parte controlámos melhor. Fizemos os golos e tivemos oportunidades”, acrescentou.

Rúben Amorim justificou ainda a saída de Coates, revelando que o central uruguaio sentiu “um desconforto na perna”, e comentou o facto de o Sporting ter o segundo lugar praticamente assegurado. “É muito difícil que fuja mas, quando somos nós perto do objetivo, obviamente que a atenção é diferente, parece que falta muito. Falta um ponto e temos a obrigação de fazer três contra uma equipa que foi a sensação [Gil Vicente] e contra um treinador que fez um excelente trabalho. Vai ser um excelente jogo”, concluiu o técnico dos leões.