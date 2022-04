Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A “Primeira Dama na Sombra”, como é conhecida na Rússia a namorada secreta de Vladimir Putin, ao que tudo indica mãe de quatro dos seus seis filhos, fez este fim de semana uma rara aparição em Moscovo, depois de pelo menos dois meses em parte incerta — os rumores diziam que estaria escondida, com as filhas, num chalet na Suíça.

Alina Kabaeva reapareceu na capital do país, de aliança no dedo e feições visivelmente alteradas, apressaram-se a notar as redes sociais, com os devidos cuidados para não esbarrar na censura — “Rara aparição de Alina Kabaeva. Desta vez em traje casual e de anel de noivado. E sim, é percetível a assinatura do esteticista da família”, escreveu no Telegram um canal de notícias sobre celebridades.

Kabaeva marcou presença, juntamente com duas das filhas, no festival de ginástica em sua honra e com o seu nome, “Alina”, que anualmente decorre em Moscovo. De laço Saint George ao peito, simbolicamente usado na Rússia a 9 de maio, o dia em que o país celebra a vitória contra o regime nazi na Segunda Grande Guerra, a antiga ginasta discursou sobre esse conflito e, nas entrelinhas, sobre a atual ofensiva na Ucrânia.

“Esta história não se resume ao passado. Fica connosco”, começou por dizer a antiga ginasta, de 38 anos, frente a um fundo repleto de zês com o mesmo padrão, o símbolo de apoio russo à guerra no país vizinho. “Todas as famílias têm uma história de guerra e nunca a devemos esquecer, mas transmiti-la de geração em geração.”

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022

Esta segunda-feira, o Wall Street Journal publicou um artigo sobre a namorada secreta de Putin, cujo relacionamento terá começado há pelo menos 14 anos, numa altura em que o Presidente era ainda casado com Lyudmila Shkrebneva, a mãe das suas filhas mais velhas.

Apesar de Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova terem sido sancionadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, a Alina Kabaeva não aconteceu o mesmo, o que muito tem indignado a comunidade internacional e os movimentos anti-Putin.

Segundo o Wall Street Journal, o de Kabaeva, que até ao início das sanções fazia parte do rol de administradores do Grupo Nacional dos Media (NMG), que detém participação em várias agências de notícias e estações russas pró-Kremlin, chegou a figurar na lista de nomes que os Estados Unidos tencionavam sancionar, mas acabou por sair por receio de que isso pudesse enfurecer Vladimir Putin e colocar em causa as negociações de paz.

Garantiram várias fontes não identificadas ao jornal, à última hora, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos decidiu não desferir um golpe tão pessoal contra o Presidente russo — que nunca assumiu publicamente a relação com Kabaeva — e o nome da ginasta foi retirado.

“Preparámos sanções contra uma série de pessoas que ainda não foram sancionadas, e continuamos a pensar no momento ideal para impor essas sanções com um impacto máximo”, disse ao jornal um funcionário da administração norte-americana.