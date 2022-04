Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A administração da Renault mencionou esta semana a possibilidade de se desfazer das acções que possui na Nissan Motor Company e o valor dos títulos do construtor nipónico caiu 5%.

A relação entre os franceses da Renault e os japoneses da Nissan nasceu em 1999, fruto da quase falência da segunda, salva pelo investimento e protecção da primeira. Em 2013, a Renault incrementou a sua participação na Nissan para 43,4% e, com Carlos Ghosn aos comandos da Renault e da Aliança Renault-Nissan, a situação parecia normalizada. Até que Ghosn revelou a intenção de os franceses fazerem evoluir a Aliança para grupo, o que levava os japoneses a perderem um dos seus construtores e, segundo Ghosn, terá sido isso que levou a Nissan e a justiça local a criarem o incidente que o afastou.

Desde a saída de Ghosn que a Renault parece ter desistido de exercer o seu direito sobre os 43,4% do construtor japonês e este passou a registar prejuízos regulares ou lucros abaixo das expectativas, segundo o que a Reuters avançou.

Daí que, com milhões investidos numa Nissan que não controla e que teima em replicar a gestão que os franceses acreditam que conduziu a marca à falência em 1999, a Renault admita livrar-se do investimento na Nissan. Sobretudo, quando necessita de realizar o capital para investir na mobilidade eléctrica. A Bloomberg calcula que as acções da Renault na Nissan valem cerca de 7,6 mil milhões de dólares, aproximadamente 7,07 mil milhões de euros. Mesmo que a Renault mantivesse 15% da Nissan, a mesma percentagem que os japoneses possuem na Renault – apesar de os franceses possuírem direito de voto e os japoneses não –, o construtor gaulês poderia encaixar 5000 milhões.

A possibilidade de a Renault se desfazer da totalidade (ou de parte) das acções da Nissan acontece num momento em que a marca francesa explora a viabilidade de separar o negócio dos veículos eléctricos (que representa o futuro) dos veículos a combustão (o passado) e lançar os primeiros em bolsa. Assim conseguiria reunir o capital necessário para investir nesta nova tecnologia.