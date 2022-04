Um homem com cerca de 70 anos morreu hoje na sequência dum acidente num trator, na freguesia de Macedo do Mato, concelho e distrito de Bragança, avançou fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Bragança.

Fonte do CDOS de Bragança adiantou à agência Lusa que o alerta do acidente de trabalho em Macedo do Mato foi dado pelas 12:37 de hoje e que no local estiveram seis elementos da Corporação de Bombeiros de Izeda, com três veículos, e também uma patrulha da GNR e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações à Lusa, o o comandante dos Bombeiros de Izeda, Óscar Esménio, disse que a vítima do acidente era do sexo masculino e teria cerca de 70 anos de idade. “Estaria a fazer trabalhos e capotou”, acrescentou Óscar Esménio.