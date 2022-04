"We Own This City" é o melhor regresso a Baltimore depois de "The Wire"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Voltar à Baltimore de David Simon cria uma inevitável sensação de continuidade com “The Wire”, série já clássica, disponível na HBO Max. Contudo, “We Own This City”, que se estreia esta terça-feira, dia 26 na mesma plataforma de streaming, adaptação de Simon e de George Pelecanos (que se tornou um colaborador regular desde “The Wire) do livro homónimo de Justin Fenton, foge a isso com uma classe muit particular. Não o faz para criar distância, mas porque a história – e o presente – assim o exigem. Até porque Baltimore continua a ser a mesma, lembremo-nos que “The Wire”, no ar entre 2002 e 2008, cumpriu a tarefa de nos mostrar uma cidade na ficção que afinal era real.

É uma parte desse fascínio com a realidade que coloca as criações de David Simon num campeonato próprio. Seja “The Corner” (2000), antes de “The Wire”, “Generation Kill” (2008), “Treme” (2010-2013) ou “The Deuce” (2017-2019). Produções da HBO – e, a maior parte, disponível na HBO Max – que partem de um conhecimento tático, jornalístico e histórico com o real, com os locais, com as pessoas. Muitos dos atores e atrizes de “The Wire” transitaram para outras criações de Simon e Pelecanos; vários atores de “The Wire” estão agora presentes em “We Own This City”, minissérie de seis episódios, realizada por Reinaldo Marcus Green (“King Richard – Para Além do Jogo”) sobre a queda da força de intervenção de Rastreamento de Armas do Departamento Policial de Baltimore.

História real a partir do trabalho jornalístico de Justin Fenton, jornalista do Baltimore Sun que investigou os abusos, ao longo de vários anos, de um grupo de oito polícias julgado em 2017 por diversos crimes: uso excessivo de violência, roubo indiscriminado de cidadãos, tráfico de droga, desvio de dinheiro e uma série de outros pequenos – ou nem por isso – delitos. No centro está o sargento Wayne Jenkins, interpretado na série por Jon Bernthal. Aviso: Bernthal é indescritível no papel.

[o trailer de “We Own This City”:]

“We Own This City” segue diferentes linhas temporais para ir inteirando o espectador de toda a dimensão do caso. Uma cronologia criada também para dar espaço a diversas linhas narrativas e permitir que várias personagens povoem a Baltimore filmada por Marcus Green — que, apesar de ter locais reconhecíveis de “The Wire”, se distancia desse imaginário. E fá-lo bem.

O modo como se joga com o tempo e a diversidade das personagens é exatamente aquilo que, por vezes, dá a sensação de uma certa continuidade com “The Wire”. É inevitável pensar que a história destes polícias acontece na cidade que David Simon deixou em 2008. Estes episódios poderiam ter existido como uma nova temporada de “The Wire”. Esta Baltimore é a evolução daquela que David Simon deixou em 2008.

Por isso, Jon Bernthal parece maior do que a vida no seu papel. A forma como Bernthal se movimenta, o rosto disposto a um heroísmo malévolo e uma fluência no discurso que combina ingenuidade e autoridade atribuem ao seu Wayne Jenkins uma série de camadas que vão além de polícia corrupto.

Jenkins, e parte da sua task force, têm uma ascensão no Departamento Policial de Baltimore construída entre o mérito e o empurrar erros e decisões duvidosas com a barriga. Método que não será estranho a quem viu “The Wire” e que “We Own This City” justifica pelas diversas referências nos primeiros dois episódios: as regras do resto do país não se aplicam a Baltimore. A história da equipa de Jenkins evolui à medida que a narrativa esclarece o espectador da carreira de Jenkins.