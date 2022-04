Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A audição pedida pelo PSD na Assembleia da República ao antigo Ministro das Finanças, João Leão, e à reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues foi aprovada esta tarde por unanimidade na Comissão de Educação e Ciência, ao que apurou o Observador.

O PSD pediu a presença do antigo titular da pasta das finanças por causa do financiamento do Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias do ISCTE, instituição da qual João Leão é vice-reitor desde que deixou o anterior Governo de António Costa. Este instituto é o único projeto com verbas aprovadas pelo Ministério das Finanças.

João Leão já assegurou não ter tido “qualquer intervenção na decisão de financiamento”, mas o PSD entende que o ex-ministro das Finanças precisa de prestar mais esclarecimentos, pedindo assim a presença de João Leão na Comissão de Educação e Ciência.

O Chega tinha também apresentado um requerimento no mesmo sentido, que alargava a audição ao presidente do Conselho de Reitores e ao presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, mas esse pedido foi rejeitado.