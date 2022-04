Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Depois de dois adiamentos devido a problemas de saúde do juiz Ivo Rosa, começa esta terça-feira a instrução daquele que é um dos maiores processos da história da justiça portuguesa: o caso BES. É pelas 14h00, no Tribunal Central de Instrução Criminal, que começam a ser inquiridas as primeiras quatro testemunhas arroladas pelo arguido João Pereira, entre as quais o ex-banqueiro José Maria Ricciardi.

O caso esteve seis anos em investigação e resultou numa acusação contra 25 arguidos. A defesa teve 14 meses para requerer a fase de instrução, que agora arranca. Esta fase facultativa serve para o juiz de instrução apreciar a acusação, antes de chegar a julgamento, e depois decidir que arguidos seguem ou não para julgamento e por que crimes. No limite, o caso pode acabar arquivado no final desta fase, se o juiz considerar que não existem indícios suficientes para julgar os 25 arguidos.

Arranque da instrução foi adiada duas vezes devido a cirurgia de juiz Ivo Rosa

O início da fase de instrução estava agendado para o dia 21 de fevereiro, mas foi adiado devido a problemas de saúde do juiz de instrução Ivo Rosa — que foi submetido a uma cirurgia de urgência ao coração. A nova data passou então a ser 29 de março, mas o arranque da instrução deste caso sofreu novo adiamento devido ao prolongamento da baixa médica de Ivo Rosa até 15 de abril.

A baixa médica terminou assim durante as férias judiciais, entre 9 e 18 de abril, e por isso Ivo Rosa só voltou ao trabalho esta terça-feira, para o arranque da instrução do caso BES, que tem como principal arguido o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES). Ricardo Salgado está acusado de 65 crimes: um crime de associação criminosa (em coautoria com outros 11 arguidos, entre eles os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida), 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, infidelidade, manipulação de mercado, sete crimes de branqueamento de capitais e oito de falsificação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O processo conta com 30 arguidos (23 pessoas e sete empresas) — o juiz Ivo Rosa juntou mais cinco arguidos —, num total de 361 crimes, e agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

O arguido José Manuel Espírito Santo Silva, antigo administrador do BES e primo de Ricardo Salgado, é acusado de vários crimes de burla qualificada, e infidelidade. O ex-administrador e diretor financeiro do BES Amílcar Pires responde por associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade. A antiga administradora do BES, Isabel Almeida, foi também acusada por um crime de associação criminosa, em coautoria, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

São ainda arguidos neste processo Manuel Espírito Santo Silva, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, Nuno Escudeiro, Paulo Nacif Jorge, Pedro Pinto, João Martins Pereira e João Alexandre Silva.

As sete empresas acusadas são a Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited e ES Resources (Portugal) por crimes como burla qualificada a corrupção passiva, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.