Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acusa quem chama “extremista” e “nazi” à Ucrânia de ceder à “propaganda russa” e de estar “na folha de pagamento de violadores, assassinos e torturadores” — uma crítica dirigida em concreto ao PCP, que recusou estar presente nas bancadas do Parlamento durante o discurso de Volodymyr Zelensky aos deputados portugueses na semana passada.

Numa entrevista à distância ao Diário de Notícias, Dmytro Kuleba foi concretamente questionado sobre o que pensa acerca da “minoria em Portugal que continua a acusar o Estado ucraniano de extremismo e de proteção a forças extremistas”, bem como sobre a atitude do PCP, que não assistiu ao discurso de Zelensky no Parlamento por considerar que o Presidente ucraniano “personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi”.

“Isso é exatamente o que a propaganda russa tem espalhado pela Europa nestes últimos anos, dizendo que os ucranianos são extremistas, nazis, de extrema-direita“, respondeu Kuleba. “Em 2014 a Rússia começou a acusar-nos de sermos extremistas, radicais de extrema-direita e neonazis. Foi exatamente a partir desse ano que nenhum partido de extrema-direita se conseguiu eleger para o Parlamento ucraniano.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Tenho uma pergunta para fazer àqueles que continuam a acusar os ucranianos de serem extremistas: depois de terem visto Bucha, de terem sabido de centenas de civis deliberadamente torturados, mortos, violados, múltiplas vezes, incluindo adolescentes, pelo exército russo, quem é que se pode atrever a chamar-nos extremistas? É só o que posso dizer. Nós não cometemos um ato de agressão contra outro país“, disse Kuleba.

“Portanto, penso que é altura de todos esses políticos que, por conta da Rússia, espalham a informação sobre a Ucrânia radical e extremista, aceitarem simplesmente que estão na folha de pagamento de violadores, assassinos e torturadores”, acrescentou o ministro.

Na mesma entrevista ao Diário de Notícias, Dmytro Kuleba mostrou-se esperançoso de que as passagens de António Guterres por Moscovo e Kiev possam contribuir para “salvar civis” e ainda apelou diretamente à ajuda portuguesa em três aspetos: no fornecimento de armas, na aplicação de sanções à Rússia e no apoio incondicional à entrada da Ucrânia na União Europeia, a começar já nos próximos meses pela atribuição do estatuto oficial de país candidato, uma decisão que implica a unanimidade de todos os Estados-membros da UE.