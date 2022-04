Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fez 41 visitas a empresas para acompanhar trabalhadores ucranianos já integrados no mercado depois de fugirem da guerra na Ucrânia. Foram ainda feitos mais de 100 contactos “individualizados com trabalhadores” para prestar informação sobre os direitos e os mecanismos ao dispor, indicou esta quarta-feira, a ministra do Trabalho, no Parlamento.

Ana Mendes Godinho revelou ainda que houve 27 ações de sensibilização em todo o país. “Desde o momento zero, mobilizámos a ACT no terreno para preventivamente tentar impedir que houvesse situações de exploração ou aproveitamento da possível situação de fragilidade”, afirmou a ministra, que foi ouvida nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito do Orçamento do Estado para 2022.

Especificamente, foi criado um sistema “em que pessoas uma vez inscritas nas Segurança Social são contactadas pela Segurança Social e o IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] para, de forma preventiva, serem informados sobre direitos e mecanismos”.

A ministra respondia a uma pergunta do deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, que pediu esclarecimentos sobre o papel da ACT na fiscalização de situações de exploração de cidadãos e cidadãs vindos da Ucrânia. Mendes Godinho não especificou os resultados das ações inspetivas.

Com o início da guerra, o Governo criou uma plataforma para que as empresas pudessem publicitar as ofertas de trabalho para refugiados ucranianos. Segundo a ministra, foram submetidas cerca de 29 mil ofertas de emprego “espalhadas por todo o país”. Ao todo, já foram celebrados 1.400 contratos de trabalho com refugiados da Ucrânia. Cerca de 5.700 ucranianos foram encaminhados para cursos de língua portuguesa.