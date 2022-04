O candidato a presidente do Conselho Económico e Social (CES), o socialista Francisco Assis, tem esta quarta-feira uma audição parlamentar conjunta da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Nesta audição regimental, Francisco Assis, que é presidente do CES desde julho de 2020, vai ter oportunidade de falar dos seus projetos para o organismo, que alberga a Comissão Permanente de Concertação Social.

O PS propôs na última sexta-feira a recandidatura do seu antigo eurodeputado para presidente do Conselho Económico e Social, cuja eleição decorrerá na próxima sexta-feira no parlamento.

O presidente do CES é eleito pelos deputados da Assembleia da República, de acordo com o que está definido na Constituição da República, por voto secreto, necessitando da aprovação de dois terços dos deputados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No sábado, na abertura do congresso da UGT, Francisco Assis afirmou que contava já com o apoio do Partido Socialista e do PSD, o que lhe garantirá os votos necessários para a reeleição.

Francisco Assis, professor universitário, ligado à ala de centro esquerda do PS, já foi presidente da Câmara de Amarante e líder parlamentar socialista em dois períodos distintos.