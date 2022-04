O ministro da Defesa da Ucrânia disse quarta-feira que aguarda “semanas extremamente difíceis”, depois de o exército russo ter “já reunidas forças para uma grande ofensiva no leste” do país, a prioridade de Moscovo.

“Esperam-nos semanas extremamente difíceis”, preveniu o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, através de um comunicado no Facebook, apelando à “resiliência e unidade” dos ucranianos após mais de dois meses de conflito com a Rússia.

“Infelizmente, ainda vamos perder soldados antes de vencer”, acrescentou, ao considerar que “haverá mais destruição e mais feridos”.

Segundo referiu, o exército russo “já consciente da sua derrota, vai tentar infligir os maiores sofrimentos possíveis” aos soldados ucranianos, a quem exortou para “aguentarem o golpe”.

Pouco antes, o exército ucraniano tinha reconhecido um avanço das forças russas no leste do país, com o controlo de diversas localidades na região de Kharkiv e no Donbass.

Em 18 de abril, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o início da ofensiva russa no leste do país, onde uma parte permanece sob controlo dos separatistas russófonos desde 2014, e que agora constitui o objetivo prioritário de Moscovo.

“A concretização dos acordos [com países estrangeiros], a formação e a deslocação da logística levam um certo tempo”, lamentou Reznikov, apesar de se congratular pelo “aumento da ajuda [militar] à Ucrânia”.