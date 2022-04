Traduzido à letra, “savoir faire” significa “saber fazer”. Uma expressão francesa que, ainda que nos remeta para o conhecimento técnico acerca de algo, esconde várias camadas, onde a elegância, a suavidade e o requinte são elementos basilares. É isso: não basta saber fazer. É preciso saber fazer com a maior sofisticação possível.

A 6 de outubro de 1955, milhares de pessoas puderam observar o “savoir faire” com que o primeiro DS19 foi construído. Apresentado no Grand Palais, onde decorreu o Salão Automóvel de Paris, o revolucionário modelo da Citroën foi um sucesso tão grande, que resultou em 12 mil encomendas só no primeiro dia deste evento. Dez dias depois, este número subiu para 80 mil.

A ideia para o desenvolvimento do automóvel foi de Pierre-Jules Boulanger — através do Projeto VGD (Veículo de Grande Difusão) —, o responsável por semear os valores que ainda hoje são característicos da DS Automobiles: tecnologia, futuro, sustentabilidade, elegância e, muito importante, ambição. Um cocktail capaz de levar o universo automóvel à reinvenção das tecnologias originais, integradas nos modelos que estariam ainda, nesta época, por nascer.

Automóveis para as gerações futuras

Corridos quase 60 anos desde o lançamento do primeiro DS, a marca regressou em 2014 aos salões de automóveis, reforçando o savoir-faire, a vanguarda e a ousadia que sempre fizeram parte da sua matriz.

Com o objetivo de projetar carros para as gerações futuras, desafiando as convenções, a segunda etapa da marca francesa é iniciada com o lançamento do Wild Rubis – o primeiro concept DS -, um SUV equipado com tecnologia híbrida plug-in. No ano seguinte, foi a vez do DS Devine, seguindo-se o DS E-Tense, o primeiro automóvel 100% elétrico da marca (cuja tecnologia, com o mesmo nome, passou a integrar os modelos seguintes numa versão 100% elétrica ou híbrida plug-in); e o DS7 Crossback, que continuou a seguir a estratégia de eletrificação característica da marca francesa.

Desenhados por engenheiros especialistas — responsáveis por empregar o tal “savoir faire” nos produtos da marca —, hoje contam com o DS3 Crossback, um automóvel 100% elétrico, e o DS7 Crossback, o DS4 e o DS9, na versão híbrido plug-in. Mas vamos a pormenores.

DS 3 Crossback E-Tense

100% elétrico, tem uma autonomia de 341 km (ciclo WLTP¹) e a possibilidade de, em apenas 30 minutos, recarregar a bateria até 80%.

Este híbrido plug-in de última geração une um motor de gasolina e um motor elétrico, garantindo um excelente desempenho e flexibilidade na condução. Já a sua autonomia (WLTP EAER ciclo combinado) vai até 60km.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4

Trata-se de um SUV híbrido plug-in. Os motores elétricos possibilitam uma potência total de 300cv em 4 rodas motrizes, tendo, em modo 100% elétrico, a capacidade de percorrer até 63km (WLTP EAER ciclo combinado).

A DS Automobiles continua a alargar a sua especialização no domínio da eletrificação, fazendo chegar ao mercado nacional os novos DS 9 E-TENSE 4×4 360cv e DS 9 E-TENSE 250cv. O motor do DS 9 E-TENSE de 250cv conta com uma autonomia até 67km (WLTP EAER ciclo combinado). Já o mesmo modelo, mas com o motor de 360cv, conta com 67km de autonomia (WLTP EAER ciclo combinado).

A inovação caminhou sempre junto do lançamento dos novos modelos — de tal forma que a marca detém o título de bicampeã na Fórmula E, campeonato de automobilismo organizado pela FIA com carros exclusivamente elétricos.

Mas, além disto, há outras características que provam que a DS Automobiles traz ao presente os carros do futuro.

Vejamos. Os DS Active LED Vision, por exemplo, são faróis direcionais que, a partir de um projetor principal e três módulos rotativos, rodam de acordo com o ambiente, fornecendo uma visão da estrada mais precisa, diferente de todas as outras.

Os DS Active Scan Suspension, com origem na suspensão hidráulica presente desde o início na marca, analisam os dados da estrada em tempo real, de forma a ajustar a firmeza e flexibilidade das suspensões, garantindo, assim, um maior conforto de condução. Já os DS Cornets são luzes de presença laterais, um elemento de assinatura da marca desde o seu lançamento naquela década de 50, onde se estreou com sucesso nos grandes salões de Paris.

Já nessa época, eram carros do futuro.