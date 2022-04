Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um tiroteio no hotel Biloxi Broadway Inn, na costa do estado norte-americano do Mississippi, fez, esta quarta-feira, pelo menos três mortos, noticia a Associated Press.

O suspeito barricou-se dentro de uma empresa, informaram as autoridades, que fecharam o acesso à área circundante.

A polícia está a tentar que o suspeito saia do local onde está barricado, negociando a sua rendição. Até ao momento, não foi necessário fazer qualquer disparo.

O tiroteio ocorreu por volta das 9h00 (14h00 em Lisboa). Ao que a polícia apurou, o suspeito terá agredido outra vítima em Gulfport, a aproximadamente 20 quilómetros do hotel, antes de se barricar.