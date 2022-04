Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A União Europeia declarou, esta quarta-feira, o fim da “fase de emergência” do combate à Covid-19. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que os Estados-membros estão a “entrar numa nova fase da pandemia” numa transição para uma “gestão mais sustentável” da doença.

Apesar de o número de casos ainda se manter elevado, a Comissão Europeia justificou esta decisão com a menor severidade dos sintomas que a Covid-19 causa aos doentes, devido, em parte, às altas taxas de vacinação. O órgão comunitário também argumenta que a variante Ómicron é menos severa do que as anteriores.

Stella Kyriakides, comissária para a Saúde e para a Segurança Alimentar, indicou que a “vacinação, a abordagem coordenada da União Europeia e a imunidade natural providencia uma janela de oportunidade para nos movermos da fase de emergência para um gestão mais sustentável da Covid-19”. “O número de infeções ainda é alto na UE, mas a pressão no setor da saúde reduziu-se e as nossas sociedades e economias reabriram novamente”.

Ainda assim, a Comissão Europeia apela a que os Estados-membros mantenham vários cuidados de combate à pandemia — e que prepare a próxima fase. Bruxelas aconselha a que os 27 continuem a apostar na vacinação contra a Covid-19 (e também contra a gripe) e também que implementem sistemas de vigilância para identificar novas variantes.

Além disso, a UE recomenda que os países investam na recuperação do impacto da pandemia nos sistemas de saúde — incluindo o foco na saúde mental e em tratamentos que acabaram adiados. O desenvolvimento de novas vacinas contra a Covid-19 também é outro dos pontos que Bruxelas aconselha.