O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, alertou quinta-feira para a situação “preocupante” de muitas instituições de solidariedade social, admitindo existirem “muitas em risco” de subsistência.

A situação de muitos centro sociais, de apoio à terceira idade, nomeadamente, está a “preocupar extremamente” os membros do episcopado católico português, que, no decurso da Assembleia Plenária que esta semana decorreu em Fátima, ouviram o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, José Traquina, apontar “a preocupação que tem chegado dos Centros Sociais Paroquiais e outras instituições particulares de solidariedade social (IPSS), quanto à sua viabilidade por dificuldades económicas, agora também a agravarem-se com a inflação“.

Segundo o presidente da CEP, há conhecimento de instituições que ainda não fecharam, porque não têm dinheiro para isso, tendo em conta as indemnizações que terão de pagar aos seus funcionários.

Depois de dois anos de pandemia, e “quando se pensava que se estava a ultrapassar a situação” de dificuldade, estas instituições foram confrontadas com os aumentos dos combustíveis e dos produtos de que necessitam para o seu funcionamento, devido à situação de instabilidade verificada devido ao conflito na Ucrânia.

Na ocasião, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, aproveitou também para dar conta da “preocupação com o desequilíbrio na sociedade relativamente aos rendimentos entre os portugueses, agravado com a inflação nos bens alimentares, energia, gás e combustíveis”.

O aumento do custo de vida e o expectável aumento dos juros são preocupações para as famílias e especialmente para quem está com despesas de mensalidades com habitação. Entretanto, na rede Cáritas regista-se um aumento de pedidos de apoio por parte das comunidades migrantes em vários pontos do país”, terá alertado o também bispo de Santarém na reunião.

A apreciação do documento “Ministérios laicais para uma Igreja ministerial”, com indicações para uma renovada participação laical através dos ministérios já instituídos (leitor, acólito e catequista) na vida da Igreja, a aprovação da “Instrução sobre o direito de cada pessoa a proteger a própria intimidade”, atualizada de acordo com a recente legislação portuguesa e europeia, tendo em conta alguns elementos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e a aprovação do “Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes com as Famílias” foram outros pontos que marcaram a reunião plenária do episcopado que terminou em Fátima, esta quinta-feira.

Entretanto, o cardeal António Marto, que em março passou à condição de bispo emérito da diocese de Leiria-Fátima, foi substituído pelo bispo José Traquina como vogal do Conselho Permanente da CEP.