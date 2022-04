Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A tarte de legumes que constrói um arco-íris, a falta de etiqueta de uma criança à mesa, um bule de chá e talhantes cujo seu trabalho implica desossar animais. Estas são apenas algumas das fotografias que venceram esta terça-feira o Pink Lady Food Photographer of the Year 2022, o concurso que premeia as melhores imagens de comida de cada ano (pode vê-las na fotogaleria acima).

Kebabiyana, da fotógrafa indiana Debdatta Chakraborty, venceu a 11.ª edição da competição (além de ter arrecadado a medalha de ouro na categoria Street Food). Envolto numa fumarada (na qual o azul se funde com o laranja) vinda da grelha a carvão, há um homem que prepara kebabs já à noite, na rua Khayyam Chowk, em Srinagar, na Índia. À medida que o sol se põe, para Chakraborty, esta “ruela” do país transforma-se “num paraíso para os amantes de comida“.

No mundo de hoje, mais do que nunca, sentimos a necessidade de conforto, de amor. Há muita coisa que nos tranquiliza aqui — o abraço ondulante do fumo lindamente capturado, a luz dourada, a expressão do sujeito enquanto prepara a comida para partilhar. Saltam faíscas dos espetos, cuja torrefação quase sentimos o cheiro. Imaginamos o aroma quente e delicioso. Esta imagem, gentil, mas poderosa, nutre a nossa alma”, considerou a fundadora e diretora do prémio Caroline Kenyon, em comunicado ao Observador.

A exposição das imagens finalistas de 2022 acontecerá na The Royal Photographic Society, em Bristol (Reino Unido), de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2022.