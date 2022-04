Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a apresentação do seu mais recente filme — “Don’t Worry Darling” — no palco do evento CinemaCon, a atriz e realizadora Olivia Wilde recebeu um misterioso envelope, consultou o seu interior e continuou como se nada fosse. Após alguma especulação, com muitos a acharem que o envelope diria respeito a um guião, a publicação Deadline descortinou o mistério: Wilde, de 38 anos, foi intimada pelo ex-namorado Jason Sudeikis com documentos legais a propósito dos filhos que partilham.

O episódio aconteceu na última terça-feira, mas só um dia depois seria conhecido o verdadeiro conteúdo do envelope com a referência “pessoal e confidencial”, o qual foi entregue à atriz quando estava ainda em palco. Wilde chegou a perguntar “Isto é para mim? É um guião?”. Separados desde o final de 2020, Wilde e Sudeikis, da série de televisão “Ted Lasso”, têm dois filhos em comum.

De acordo com o que uma fonte assegurou à Variety, Sudeikis “não tinha conhecimento prévio” de que a ex-noiva receberia os documentos da custódia naquele contexto, incluindo a “hora ou local” em que o envelope lhe seria entregue em mãos. Sudeikis, diz a mesma fonte, “nunca toleraria que ela fosse intimada de uma maneira tão inadequada”, remetendo responsabilidades para a empresa encarregue de distribuir tais documentos.

Em comunicado, a Cinema Con garantiu que vai “reavaliar” os protocolos de segurança até aqui postos em prática de maneira a “proteger a integridade” dos parceiros e dos artistas. “Queremos fazer a coisa certa e segura.”

Wilde que esteve noiva de Sudeikis durante sete anos está agora numa relação com o artista Harry Styles, protagonista do filme cujo trailer foi recentemente divulgado — Styles integrou o elenco para substituir o ator Shia LaBeouf.